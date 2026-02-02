Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 15:15

Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн

Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу. Стрімке ралі дорогоцінного металу змінилося не менш різкими ціновими гойдалками, які за своєю амплітудою нагадують найтурбулентніші моменти останніх двох десятиліть. Про це повідомляє агентство Bloomberg 2 лютого.

Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історична аномалія

Згідно з даними, зібраними агентством, 30-денна волатильність (показник мінливості ціни) золота підскочила до понад 44%. Це найвищий рівень з часів світової фінансової кризи 2008 року. Для порівняння, аналогічний показник для біткоїна, який часто називають «цифровим золотом» і критикують за нестабільність, становить близько 39%.

Така ситуація є вкрай нетиповою. За 17 років існування біткоїна золото поводилося більш непередбачувано лише двічі. Востаннє це трапилося у травні минулого року на тлі загострення торговельних воєн, спровокованих тарифними погрозами президента США Дональда Трампа.

Цінове піке

Сплеск волатильності став наслідком наймасштабнішого падіння цін на золото за понад десять років. Після досягнення піку поблизу позначки $5 600 за унцію минулого тижня, ринок пережив різкий розворот.

У понеділок під час азійських торгів ціна металу обвалилася на 10%, короткочасно опускаючись майже до $4 400. Трейдери зазначають, що попереднє зростання було «надто швидким і зайшло надто далеко», підігріте спекулятивним попитом з боку китайських інвесторів та побоюваннями щодо геополітики і незалежності ФРС США.

Біткоїн програє конкуренцію

Попри геополітичну напругу та слабкість долара — фактори, які теоретично мали б грати на руку криптовалютам, — біткоїн не отримав жодних дивідендів.

  • У понеділок BTC впав до 10-місячного мінімуму.
  • Падіння від жовтневого піку становить понад 40%.
  • Перетікання капіталу з дорогоцінних металів у криптоактиви не спостерігається.

Однак у довгостроковій перспективі метал також виграє: за останні 12 місяців золото зросло на 66%, тоді як біткоїн втратив 21% вартості.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами