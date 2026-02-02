Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн

Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу. Стрімке ралі дорогоцінного металу змінилося не менш різкими ціновими гойдалками, які за своєю амплітудою нагадують найтурбулентніші моменти останніх двох десятиліть. Про це повідомляє агентство Bloomberg 2 лютого.

Історична аномалія

Згідно з даними, зібраними агентством, 30-денна волатильність (показник мінливості ціни) золота підскочила до понад 44%. Це найвищий рівень з часів світової фінансової кризи 2008 року. Для порівняння, аналогічний показник для біткоїна, який часто називають «цифровим золотом» і критикують за нестабільність, становить близько 39%.

Така ситуація є вкрай нетиповою. За 17 років існування біткоїна золото поводилося більш непередбачувано лише двічі. Востаннє це трапилося у травні минулого року на тлі загострення торговельних воєн, спровокованих тарифними погрозами президента США Дональда Трампа.

Цінове піке

Сплеск волатильності став наслідком наймасштабнішого падіння цін на золото за понад десять років. Після досягнення піку поблизу позначки $5 600 за унцію минулого тижня, ринок пережив різкий розворот.

У понеділок під час азійських торгів ціна металу обвалилася на 10%, короткочасно опускаючись майже до $4 400. Трейдери зазначають, що попереднє зростання було «надто швидким і зайшло надто далеко», підігріте спекулятивним попитом з боку китайських інвесторів та побоюваннями щодо геополітики і незалежності ФРС США.

Біткоїн програє конкуренцію

Попри геополітичну напругу та слабкість долара — фактори, які теоретично мали б грати на руку криптовалютам, — біткоїн не отримав жодних дивідендів.

У понеділок BTC впав до 10-місячного мінімуму.

Падіння від жовтневого піку становить понад 40%.

Перетікання капіталу з дорогоцінних металів у криптоактиви не спостерігається.

Однак у довгостроковій перспективі метал також виграє: за останні 12 місяців золото зросло на 66%, тоді як біткоїн втратив 21% вартості.