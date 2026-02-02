Втеча на Уолл-стріт: AstraZeneca виходить на Нью-Йоркську фондову біржу, ставлячи під загрозу позиції Лондона

Найбільша фармацевтична компанія Великої Британії AstraZeneca Plc офіційно змінила свій статус на американському фондовому ринку. Починаючи з понеділка, акції гіганта торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), замінивши американські депозитарні розписки (ADR), які раніше були представлені на Nasdaq. Про це повідомляє Bloomberg 2 лютого.

Курс на Америку

Керівництво AstraZeneca не приховує, що цей крок є стратегічним розворотом у бік Сполучених Штатів. Компанія прагне залучити більше американських інвесторів, оскільки саме на ринок США вже припадає майже половина її виторгу.

Тепер акції фармгіганта торгуватимуться під єдиним тікером «AZN» одразу на трьох майданчиках:

Лондонська фондова біржа (LSE);

Стокгольмська біржа (Nasdaq Stockholm);

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE).

Ця реформа надає американському лістингу рівнозначну вагу з британським та шведським, що значно спрощує купівлю повноцінних акцій для інвесторів із США.

Інвестиції та політика

Генеральний директор Паскаль Соріо робить ставку на найбільший фармацевтичний ринок світу. На тлі заяв президента Дональда Трампа щодо тарифної політики, AstraZeneca пообіцяла інвестувати в економіку США $50 млрд до 2030 року.

Показово, що на цьому фоні компанія поставила на паузу розширення своєї штаб-квартири у Великій Британії вартістю £200 млн ($274 млн), що сигналізує про зміну пріоритетів не на користь рідної юрисдикції.

Ризики для Лондона

Експерти попереджають, що це рішення може мати негативні наслідки для британського ринку. Чарльз Холл, керівник відділу досліджень інвестиційного банку Peel Hunt, вважає, що з часом основна ліквідність (обсяги торгів) може переміститися до США.

«Враховуючи, що більшістю акцій володіють міжнародні інвестори, ми вважаємо дуже ймовірним, що з часом компанія може розглянути можливість перенесення свого основного лістингу з Лондона до США», — зазначив аналітик.

Крім того, перехід на NYSE дозволяє інвесторам купувати акції AstraZeneca без сплати гербового збору (податку на торгівлю у Британії). За оцінками Peel Hunt, це може коштувати британській скарбниці £200 млн на рік.