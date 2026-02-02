У січні бізнес знизив оцінки ділової активності, однак рівень очікувань виявився дещо вищим, ніж рік тому. На настрої підприємств тиснули посилення атак на енергетичну й логістичну інфраструктуру, дефіцит енергоресурсів і кадрів, зростання витрат та курсові очікування. Водночас стабілізуючим фактором залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця.
Атаки на інфраструктуру та курсові коливання: бізнес знизив оцінки ділової активності
Як змінився індекс очікувань
У січні 2026 року ІОДА становив 41.3 порівняно з 49.2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень у січні 2025 року (41.0). Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому.
Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників: секторальний індекс у січні становив 41.7 порівняно з 46.5 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 42.0).
Підприємства будівництва найстриманіше серед опитаних секторів оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на складні погодні умови та зростання виробничих витрат через перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у січні становив 37.9 порівняно з 47.6 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 37.2).
Підприємства торгівлі після десяти місяців позитивних очікувань суттєво послабили оцінки стосовно своєї поточної діяльності з огляду на традиційне зниження економічної активності в перший місяць року та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у січні становив 40.0 порівняно з 52.2 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 40.0).
Підприємства сфери послуг суттєво знизили свої оцінки стосовно економічних перспектив, зважаючи на збільшення витрат бізнесу на оплату праці та опалення, ускладнення логістики, а також потреби в енергоресурсах і робочій силі: секторальний індекс у січні становив 42.1 порівняно з 49.8 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 41.1).
На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію/послуги.
Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у промисловості.
Методика
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 січня 2026 року. У ньому взяли участь 594 підприємства. Серед опитаних підприємств 44.1% — компанії промисловості, 25.3% — сфери послуг, 24.7% — торгівлі, 5.9% — будівництва; 31.1% респондентів — великі підприємства, 29.5% — середні, 29.4% — малі.
34.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% — лише експортні операції, 17.8% — лише імпортні операції, 38.7% — не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.
Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
