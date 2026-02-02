Атаки на інфраструктуру та курсові коливання: бізнес знизив оцінки ділової активності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 13:15

Атаки на інфраструктуру та курсові коливання: бізнес знизив оцінки ділової активності

У січні бізнес знизив оцінки ділової активності, однак рівень очікувань виявився дещо вищим, ніж рік тому. На настрої підприємств тиснули посилення атак на енергетичну й логістичну інфраструктуру, дефіцит енергоресурсів і кадрів, зростання витрат та курсові очікування. Водночас стабілізуючим фактором залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця.

У січні бізнес знизив оцінки ділової активності, однак рівень очікувань виявився дещо вищим, ніж рік тому.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився індекс очікувань

У січні 2026 року ІОДА становив 41.3 порівняно з 49.2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень у січні 2025 року (41.0). Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому.

Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників: секторальний індекс у січні становив 41.7 порівняно з 46.5 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 42.0).

Підприємства будівництва найстриманіше серед опитаних секторів оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на складні погодні умови та зростання виробничих витрат через перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у січні становив 37.9 порівняно з 47.6 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 37.2).

Підприємства торгівлі після десяти місяців позитивних очікувань суттєво послабили оцінки стосовно своєї поточної діяльності з огляду на традиційне зниження економічної активності в перший місяць року та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у січні становив 40.0 порівняно з 52.2 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 40.0).

Підприємства сфери послуг суттєво знизили свої оцінки стосовно економічних перспектив, зважаючи на збільшення витрат бізнесу на оплату праці та опалення, ускладнення логістики, а також потреби в енергоресурсах і робочій силі: секторальний індекс у січні становив 42.1 порівняно з 49.8 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 41.1).

На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію/послуги.

Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у промисловості.

Методика

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 січня 2026 року. У ньому взяли участь 594 підприємства. Серед опитаних підприємств 44.1% — компанії промисловості, 25.3% — сфери послуг, 24.7% — торгівлі, 5.9% — будівництва; 31.1% респондентів — великі підприємства, 29.5% — середні, 29.4% — малі.

34.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% — лише експортні операції, 17.8% — лише імпортні операції, 38.7% — не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами