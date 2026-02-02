Атаки на інфраструктуру та курсові коливання: бізнес знизив оцінки ділової активності

У січні бізнес знизив оцінки ділової активності, однак рівень очікувань виявився дещо вищим, ніж рік тому. На настрої підприємств тиснули посилення атак на енергетичну й логістичну інфраструктуру, дефіцит енергоресурсів і кадрів, зростання витрат та курсові очікування. Водночас стабілізуючим фактором залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився індекс очікувань

У січні 2026 року ІОДА становив 41.3 порівняно з 49.2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень у січні 2025 року (41.0). Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому.

Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників: секторальний індекс у січні становив 41.7 порівняно з 46.5 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 42.0).

Підприємства будівництва найстриманіше серед опитаних секторів оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на складні погодні умови та зростання виробничих витрат через перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у січні становив 37.9 порівняно з 47.6 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 37.2).

Підприємства торгівлі після десяти місяців позитивних очікувань суттєво послабили оцінки стосовно своєї поточної діяльності з огляду на традиційне зниження економічної активності в перший місяць року та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у січні становив 40.0 порівняно з 52.2 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 40.0).

Підприємства сфери послуг суттєво знизили свої оцінки стосовно економічних перспектив, зважаючи на збільшення витрат бізнесу на оплату праці та опалення, ускладнення логістики, а також потреби в енергоресурсах і робочій силі: секторальний індекс у січні становив 42.1 порівняно з 49.8 у грудні 2025 року (у січні 2025 року — 41.1).

На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію/послуги.

Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у промисловості.

Методика

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 січня 2026 року. У ньому взяли участь 594 підприємства. Серед опитаних підприємств 44.1% — компанії промисловості, 25.3% — сфери послуг, 24.7% — торгівлі, 5.9% — будівництва; 31.1% респондентів — великі підприємства, 29.5% — середні, 29.4% — малі.

34.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% — лише експортні операції, 17.8% — лише імпортні операції, 38.7% — не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.