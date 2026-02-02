Британська платформа OnlyFans, яка стала феноменом у світі соціальних медіа завдяки монетизації авторського контенту, веде переговори про продаж мажоритарного пакета акцій. Потенційним покупцем виступає американська інвестиційна компанія Architect Capital, яка спеціалізується на фінтех-рішеннях. У разі успішного закриття угоди вартість компанії разом із борговими зобов'язаннями може сягнути 5,5 мільярда доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
OnlyFans веде перемовини про продаж: новий власник планує IPO
Деталі потенційної угоди
Згідно з інформацією інсайдерів, сторони перебувають на етапі ексклюзивних переговорів. Architect Capital планує придбати близько 60% акцій компанії.
Фінансова оцінка угоди виглядає наступним чином:
- Безпосередня вартість акціонерного капіталу оцінюється у $3,5 млрд.
- З урахуванням боргових зобов'язань загальна вартість бізнесу становить $5,5 млрд.
Джерела видання застерігають, що домовленості ще не є остаточними, і існує ймовірність, що транзакція не відбудеться.
Хто покупець і які у нього плани
Architect Capital — це компанія з управління активами, що базується в Сан-Франциско. Її основний профіль — оптимізація бізнесів через побудову кращої фінансової інфраструктури.
Інвестор бачить в OnlyFans значний потенціал для модернізації платіжних систем. Згідно з презентацією для інвесторів, Architect Capital планує:
- Вирішити проблему «недообслуговування банками» для авторів контенту, які часто стикаються з блокуваннями рахунків через специфіку своєї діяльності.
- Підготувати компанію до виходу на біржу (IPO) у 2028 році.
Прибутки поточного власника
Наразі OnlyFans належить американському мільярдеру українського походження Лео Радвінському, який викупив контрольний пакет у засновників (Тіма і Гая Стоклі) ще у 2018 році.
Під його керівництвом платформа перетворилася на фінансову машину:
- Річний чистий дохід компанії наближається до $1,6 млрд.
- За два роки (період, що закінчився 30 листопада 2024 року) Радвінський отримав дивідендів на суму близько $1 млрд від материнської компанії Fenix International.
