OnlyFans веде перемовини про продаж: новий власник планує IPO

Британська платформа OnlyFans, яка стала феноменом у світі соціальних медіа завдяки монетизації авторського контенту, веде переговори про продаж мажоритарного пакета акцій. Потенційним покупцем виступає американська інвестиційна компанія Architect Capital, яка спеціалізується на фінтех-рішеннях. У разі успішного закриття угоди вартість компанії разом із борговими зобов'язаннями може сягнути 5,5 мільярда доларів . Про це повідомляє The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі потенційної угоди

Згідно з інформацією інсайдерів, сторони перебувають на етапі ексклюзивних переговорів. Architect Capital планує придбати близько 60% акцій компанії.

Фінансова оцінка угоди виглядає наступним чином:

Безпосередня вартість акціонерного капіталу оцінюється у $3,5 млрд.

З урахуванням боргових зобов'язань загальна вартість бізнесу становить $5,5 млрд.

Джерела видання застерігають, що домовленості ще не є остаточними, і існує ймовірність, що транзакція не відбудеться.

Хто покупець і які у нього плани

Architect Capital — це компанія з управління активами, що базується в Сан-Франциско. Її основний профіль — оптимізація бізнесів через побудову кращої фінансової інфраструктури.

Інвестор бачить в OnlyFans значний потенціал для модернізації платіжних систем. Згідно з презентацією для інвесторів, Architect Capital планує:

Вирішити проблему «недообслуговування банками» для авторів контенту, які часто стикаються з блокуваннями рахунків через специфіку своєї діяльності.

Підготувати компанію до виходу на біржу (IPO) у 2028 році.

Прибутки поточного власника

Наразі OnlyFans належить американському мільярдеру українського походження Лео Радвінському, який викупив контрольний пакет у засновників (Тіма і Гая Стоклі) ще у 2018 році.

Під його керівництвом платформа перетворилася на фінансову машину: