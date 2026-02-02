Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 12:21

OnlyFans веде перемовини про продаж: новий власник планує IPO

Британська платформа OnlyFans, яка стала феноменом у світі соціальних медіа завдяки монетизації авторського контенту, веде переговори про продаж мажоритарного пакета акцій. Потенційним покупцем виступає американська інвестиційна компанія Architect Capital, яка спеціалізується на фінтех-рішеннях. У разі успішного закриття угоди вартість компанії разом із борговими зобов'язаннями може сягнути 5,5 мільярда доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Британська платформа OnlyFans, яка стала феноменом у світі соціальних медіа завдяки монетизації авторського контенту, веде переговори про продаж мажоритарного пакета акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі потенційної угоди

Згідно з інформацією інсайдерів, сторони перебувають на етапі ексклюзивних переговорів. Architect Capital планує придбати близько 60% акцій компанії.

Фінансова оцінка угоди виглядає наступним чином:

  • Безпосередня вартість акціонерного капіталу оцінюється у $3,5 млрд.
  • З урахуванням боргових зобов'язань загальна вартість бізнесу становить $5,5 млрд.

Джерела видання застерігають, що домовленості ще не є остаточними, і існує ймовірність, що транзакція не відбудеться.

Хто покупець і які у нього плани

Architect Capital — це компанія з управління активами, що базується в Сан-Франциско. Її основний профіль — оптимізація бізнесів через побудову кращої фінансової інфраструктури.

Інвестор бачить в OnlyFans значний потенціал для модернізації платіжних систем. Згідно з презентацією для інвесторів, Architect Capital планує:

  • Вирішити проблему «недообслуговування банками» для авторів контенту, які часто стикаються з блокуваннями рахунків через специфіку своєї діяльності.
  • Підготувати компанію до виходу на біржу (IPO) у 2028 році.

Прибутки поточного власника

Наразі OnlyFans належить американському мільярдеру українського походження Лео Радвінському, який викупив контрольний пакет у засновників (Тіма і Гая Стоклі) ще у 2018 році.

Під його керівництвом платформа перетворилася на фінансову машину:

  • Річний чистий дохід компанії наближається до $1,6 млрд.
  • За два роки (період, що закінчився 30 листопада 2024 року) Радвінський отримав дивідендів на суму близько $1 млрд від материнської компанії Fenix International.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Мінфін
