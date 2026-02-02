Інвестори люблять Apple, але бояться долара

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 10:55

Інвестори люблять Apple, але бояться долара

Долар США демонструє стрімке падіння, досягнувши найнижчого рівня за майже чотири роки щодо кошика світових валют. Від свого піку перед інавгурацією президента Дональда Трампа (у контексті новин 2026 року) американська валюта втратила близько 12%. Попри запевнення міністра фінансів Скотта Бессента про політику «сильного долара», сам президент публічно вітає це послаблення. Інвестори, однак, вбачають у цьому тривожні сигнали деградації американської фінансової винятковості. Про це пише The Economist.

Долар США демонструє стрімке падіння, досягнувши найнижчого рівня за майже чотири роки щодо кошика світових валют.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Золота лихоманка та парадокси ринку

Головним бенефіціаром слабкого долара стало золото. Ціна за унцію перевищила $5 500, підскочивши на 28% лише за перший місяць 2026 року. Дорогоцінний метал дорожчає як на тлі падіння фондового ринку, так і під час його зростання, що є аномальною поведінкою для захисного активу.

Водночас масового розпродажу американських цінних паперів не спостерігається. Індекс S&P 500 за останні 12 місяців зріс на 15% і продовжує оновлювати історичні максимуми. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США навіть нижча, ніж рік тому.

Чому долар падає, а акції ростуть?

Експерти виділяють дві основні причини такого дисонансу:

  • Долар все ще переоцінений. Попри поточне падіння, реальний обмінний курс долара (з урахуванням інфляції) все ще на 13% вищий за середній показник останніх 30 років. Згідно з «індексом Біг Мака», долар переоцінений відносно 49 із 70 світових валют.
  • Ефект хеджування. За даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), іноземні інвестори не продають американські активи, а масово страхують свої валютні ризики через валютні свопи. Це створює технічний тиск на курс долара без реального виведення капіталу з ринку США.

Прогноз: спіраль падіння

Аналітики попереджають, що долар має значний потенціал для подальшого зниження. Якщо ФРС почне знижувати короткострокові відсоткові ставки (на чому наполягає Трамп), вартість хеджування валютних ризиків впаде. Це спонукатиме ще більше іноземних інвесторів купувати страховку (свопи), що автоматично посилить тиск на долар.

Цей цикл самопідсилення може перетворити стратегію «хеджування Америки» на повноцінний «продаж Америки» («Sell America»), якщо політичний тиск на інституції США продовжиться.

Як працює валютний своп і чому він тисне на курс

Валютний своп (FX Swap) — це фінансовий інструмент, який дозволяє інвестору обміняти одну валюту на іншу з зобов'язанням зворотного обміну в майбутньому за фіксованим курсом. Коли іноземний інвестор (наприклад, європейський фонд) володіє акціями Apple, він хоче захистити себе від падіння долара. Для цього він продає долари сьогодні (через своп), щоб купити їх назад у майбутньому. Масовий продаж доларів через механізм свопів створює надлишкову пропозицію валюти на ринку, що штовхає її курс вниз, навіть якщо сам інвестор продовжує тримати американські акції. Це пояснює феномен, коли фондовий ринок росте, а валюта падає.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами