Інвестори люблять Apple, але бояться долара

Долар США демонструє стрімке падіння, досягнувши найнижчого рівня за майже чотири роки щодо кошика світових валют. Від свого піку перед інавгурацією президента Дональда Трампа (у контексті новин 2026 року) американська валюта втратила близько 12%. Попри запевнення міністра фінансів Скотта Бессента про політику «сильного долара», сам президент публічно вітає це послаблення. Інвестори, однак, вбачають у цьому тривожні сигнали деградації американської фінансової винятковості. Про це пише The Economist.

Золота лихоманка та парадокси ринку

Головним бенефіціаром слабкого долара стало золото. Ціна за унцію перевищила $5 500, підскочивши на 28% лише за перший місяць 2026 року. Дорогоцінний метал дорожчає як на тлі падіння фондового ринку, так і під час його зростання, що є аномальною поведінкою для захисного активу.

Водночас масового розпродажу американських цінних паперів не спостерігається. Індекс S&P 500 за останні 12 місяців зріс на 15% і продовжує оновлювати історичні максимуми. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США навіть нижча, ніж рік тому.

Чому долар падає, а акції ростуть?

Експерти виділяють дві основні причини такого дисонансу:

Долар все ще переоцінений. Попри поточне падіння, реальний обмінний курс долара (з урахуванням інфляції) все ще на 13% вищий за середній показник останніх 30 років. Згідно з «індексом Біг Мака», долар переоцінений відносно 49 із 70 світових валют.

Ефект хеджування. За даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), іноземні інвестори не продають американські активи, а масово страхують свої валютні ризики через валютні свопи. Це створює технічний тиск на курс долара без реального виведення капіталу з ринку США.

Прогноз: спіраль падіння

Аналітики попереджають, що долар має значний потенціал для подальшого зниження. Якщо ФРС почне знижувати короткострокові відсоткові ставки (на чому наполягає Трамп), вартість хеджування валютних ризиків впаде. Це спонукатиме ще більше іноземних інвесторів купувати страховку (свопи), що автоматично посилить тиск на долар.

Цей цикл самопідсилення може перетворити стратегію «хеджування Америки» на повноцінний «продаж Америки» («Sell America»), якщо політичний тиск на інституції США продовжиться.

Як працює валютний своп і чому він тисне на курс

Валютний своп (FX Swap) — це фінансовий інструмент, який дозволяє інвестору обміняти одну валюту на іншу з зобов'язанням зворотного обміну в майбутньому за фіксованим курсом. Коли іноземний інвестор (наприклад, європейський фонд) володіє акціями Apple, він хоче захистити себе від падіння долара. Для цього він продає долари сьогодні (через своп), щоб купити їх назад у майбутньому. Масовий продаж доларів через механізм свопів створює надлишкову пропозицію валюти на ринку, що штовхає її курс вниз, навіть якщо сам інвестор продовжує тримати американські акції. Це пояснює феномен, коли фондовий ринок росте, а валюта падає.