Форекс і крипто прогноз на 02 — 06 лютого 2026 року

На думку експертів брокерської компанії XFINE , минулий тиждень однозначно можна назвати божевільним. Їхній прогноз за ключовими трендами виявився точним на 100%. Однак такого сплеску аномальної волатильності не очікував ніхто. Ринки панічно відреагували на посилення санкційної риторики та жорсткі кроки США щодо Ірану. Це підірвало довіру до долара та спричинило перетік капіталу в золото і сировинні активи. У другій половині тижня долар частково відновився на тлі фіксації прибутку та зростання попиту на ліквідність, золото перейшло до корекції, тоді як нафта утрималася поблизу максимумів через збереження ризиків перебоїв із постачанням.

💶 EUR/USD

Із літа 2025р. EUR/USD рухалася в каналі 1.1470−1.1830. Минулого тижня бики виштовхнули пару за межі цього каналу. Злетівши на 250 пунктів, пара досягла позначки 1.2083, після чого повернулася майже туди, звідки почала рух, — до рівня 1.1850. Водночас ковзні середні й надалі вказують на бичачий середньостроковий тренд. Спираючись на підтримку 1.1820−1.1830, EUR/USD може здійснити новий ривок угору. Найближчий опір розташований на рівні 1.1900, далі 1.1975, мета — закріплення в зоні 1.2000−1.2100. Пробій підтримки 1.1820−1.1830 скасує бичачий сценарій і може призвести до падіння в зону 1.1700, наступна підтримка знаходиться в діапазоні 1.1580−1.1620.

🟠 Біткоїн (BTC/USD)

Панічна втеча інвесторів із ризикових активів торкнулася й біткоїна. У п’ятницю, 30 січня, пара BTC/USD опустилася до мінімумів листопада 2025р., досягнувши дна на рівні 80,944. У суботу вона торгується в районі 83,000. Протягом наступного тижня BTC/USD може спробувати сформувати корекційний імпульс у напрямку 84,150−84,600, наступні цілі — 86,500−87,700 та 90,500−91,000. У разі продовження ведмежого сценарію можливе падіння до 80,540 з потенційною ціллю поблизу 74,500. Наступна підтримка — в районі 59,700−64,000.

🛢 Нафта Brent

Нафта Brent завершила тиждень у районі верхньої межі довгострокового низхідного каналу, в межах якого вона рухається з жовтня 2023р. Остання позначка була зафіксована на рівні 69.72 долара за барель. Подальший рух формуватиметься залежно від ступеня напруженості у відносинах між США та Іраном. У разі подальшої ескалації Brent може спробувати розвинути бичачу корекцію та протестувати зону опору 72.70 з прицілом на 76.15 і 77.75. У випадку відбою вниз від верхньої межі низхідного каналу найближчою ціллю стане зона 66.00, далі 65.00 та 63.50.

🥇 Золото (XAU/USD)

Такого на ринку золота ще не бачили, заявляють в XFINE. Упродовж лише кількох днів волатильність сягнула майже 20%. Спочатку ціна злетіла до 5,595 доларів за унцію, а потім обвалилася до 4,483, після чого зупинилася на рівні 4,891. Тиждень тому ми попереджали про можливу бичачу пастку (bull trap). Пастка справді спрацювала, але лише тоді, коли ціна наблизилася не до 5,000, а до 5,600. Цього тижня XAU/USD може продовжити корекцію вниз і спробувати протестувати зону 4,535−4,675, наступна сильна підтримка розташована в діапазоні 4,200−4,350. Пробій цієї зони скасує бичачий сценарій і вкаже на глибшу корекцію в напрямку $3,350. Найближчий опір — у районі 5,000, наступний — 5,600, основна мета биків тепер — 6,000.

📈 Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня у США ключовою подією стане публікація звіту щодо ринку праці, а також дані з ділової активності та інфляційних очікувань. У Європі фокус зміститься на показники PMI та коментарі представників ЄЦБ. На сировинних ринках зберігається вплив геополітичних факторів, який підтримуватиме підвищену чутливість цін до будь-яких нових сигналів.

Базові сценарії, на думку експертів XFINE, виглядають так: EUR/USD — помірно бичачий, поки ціна утримується вище 1.1830. BTC/USD — ведмежий, поки ціна залишається нижче 90,500−91,000. Brent — обережно ведмежий, поки котирування нижче 72.70. XAU/USD — збереження висхідної структури, поки золото вище 4,535−4,675.

Аналітичний відділ XFINE