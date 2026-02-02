Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 10:04

Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС: підсумки 2025 року

За результатами 2025 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових автомобілів. Попри загальне відновлення ринку, динаміка продажів у країнах ЄС залишається нерівномірною — від помірного зростання у великих економіках до різких коливань у малих ринках, пише Укравтопром.

За результатами 2025 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових автомобілів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Топ-5 найбільших автомобільних ринків ЄС

Лідерство за обсягами продажів традиційно зберігають найбільші економіки Союзу:

  • Німеччина — 2 857 591 авто (+1,4% р/р)
  • Франція — 1 632 152 авто (-5%)
  • Італія — 1 524 843 авто (-2,1%)
  • Іспанія — 1 148 650 авто (+12,9%)
  • Польща — 597 435 авто (+8,3%)

Найвищі темпи зростання серед великих ринків продемонструвала Іспанія, тоді як Франція та Італія завершили рік зі зниженням реєстрацій нових авто.

Найменші автомобільні ринки ЄС

Найнижчі обсяги продажів зафіксовані переважно у малих країнах та острівних державах:

  • Литва — 41 974 авто (+39,3%)
  • Латвія — 22 506 авто (+31,4%)
  • Кіпр — 14 634 авто (-2,8%)
  • Естонія — 13 055 авто (-48,6%)
  • Мальта — 6 468 авто (-15,6%)

Водночас навіть серед найменших ринків спостерігається різка поляризація: країни Балтії демонструють як швидке зростання (Литва, Латвія), так і глибоке падіння (Естонія).

Результати 2025 року свідчать, що автомобільний ринок ЄС усе ще перебуває у фазі адаптації до високих ставок фінансування, змін у податкових стимулах та трансформації попиту на електрифіковані авто.

Для фінансових ринків і бюджетної політики це означає збереження асиметрії між країнами ЄС та різні фіскальні ефекти від автомобільного сектору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
