1 лютого 2026, 15:30

88% валютних операцій у світі здійснюють з доларом: які торгові пари найпопулярніші

Американський долар продовжує утримувати статус беззаперечного лідера світової фінансової системи, беручи участь у 88% усіх валютних операцій на планеті. Найбільший обсяг торгів у парі з доларом припадає на євро, що підтверджує тісний економічний зв'язок між США та Єврозоною. Про це свідчать дані спільного дослідження OANDA та Visual Capitalist.

Американський долар продовжує утримувати статус беззаперечного лідера світової фінансової системи, беручи участь у 88% усіх валютних операцій на планеті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери валютного ринку

Згідно з опитуванням щодо обсягів валютних операцій (FX Volume Survey), беззаперечним лідером у парі з доларом є єдина європейська валюта. Середньоденний обсяг торгів парою EUR/USD становить $135,3 млрд, що значно випереджає найближчих конкурентів.

Другу сходинку посідає японська єна з показником $92,7 млрд на день, а замикає трійку лідерів канадський долар ($52,9 млрд). Саме ці три валюти формують левову частку торгівлі доларом на глобальному ринку.

Топ-10 валют за обсягом торгів з доларом США

Нижче наведено повний список валют, які найчастіше обмінюють на американський долар (млрд $ на день):

  • Євро (EUR) — 135,3
  • Японська єна (JPY) — 92,7
  • Канадський долар (CAD) — 52,9
  • Британський фунт (GBP) — 43,9
  • Австралійський долар (AUD) — 36,3
  • Мексиканський песо (MXN) — 27,4
  • Швейцарський франк (CHF) — 18,4
  • Гонконгський долар (HKD) — 15,4
  • Сінгапурський долар (SGD) — 14,4
  • Китайський юань (CNY) — 11,0

Регіональні особливості

Дані демонструють сильну залежність валютного ринку від торговельних зв'язків. Присутність у першій шістці канадського долара та мексиканського песо пояснюється угодами про вільну торгівлю в Північній Америці (USMCA).

Водночас швейцарський франк та сінгапурський долар зберігають свої позиції завдяки статусу «тихих гаваней» та важливості цих країн як фінансових хабів.

Парадокс мексиканського песо та китайського юаня

Варто звернути увагу на дві цікаві аномалії в рейтингу. По-перше, мексиканський песо (6 місце) випереджає швейцарський франк і майже втричі перевершує обсяги торгів китайським юанем. Це пов'язано з феноменом «ніаршорінгу» — перенесенням американськими компаніями виробничих потужностей з Китаю до Мексики, що спричинило бум прямих інвестицій та торгівлі між сусідніми країнами.

По-друге, китайський юань (10 місце), попри те що Китай є другою економікою світу, займає скромну позицію в торгах із доларом ($11 млрд). Це прямий наслідок жорсткого валютного контролю з боку Пекіна. Китайська влада обмежує вільний рух капіталу, що стримує перетворення юаня на повноцінну вільно конвертовану валюту, попри його зростаючу роль у міжнародних розрахунках поза доларовою системою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
