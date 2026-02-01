«Київстар» проведе вторинне розміщення акцій на Nasdaq за ціною $10,50

Материнська компанія національного мобільного оператора України — VEON Amsterdam B.V. — разом з іншими акціонерами оголосила фінальні умови продажу значного пакету акцій Kyivstar Group Ltd. Ціна публічного розміщення (SPO) на американській біржі Nasdaq встановлена на рівні $10,50 за акцію. Про це повідомляє сервіс GlobeNewswire 29 січня.

Деталі угоди

В рамках вторинного розміщення (Secondary Public Offering) на ринок виводиться 12,5 млн простих акцій. Виходячи з оголошеної ціни, загальний обсяг угоди складе $131,25 млн (без урахування комісій та додаткових опціонів).

Важливо зазначити, що сама компанія «Київстар» не продає жодних акцій і не отримає коштів від цієї угоди — весь прибуток від продажу надійде безпосередньо акціонерам, зокрема холдингу VEON.

Умови для андеррайтерів та терміни

Організатори розміщення, серед яких інвестиційні гіганти Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co, отримали 30-денний опціон на придбання додаткових 1,875 млн акцій за тією ж ціною ($10,50).

Очікується, що угоду буде офіційно закрито 2 лютого 2026 року після виконання всіх стандартних процедур.

Стратегічні плани

Kyivstar Group Ltd., яка позиціонує себе як першу українську компанію з лістингом на біржі США, продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми. Спільно з VEON оператор планує вкласти $1 млрд в економіку України протягом 2023−2027 років. Ці кошти спрямовуються на:

відновлення та розвиток інфраструктури;

технологічні інновації;

благодійність та соціальні проєкти.

Різниця між IPO та SPO

IPO (Initial Public Offering) — це первинне розміщення, коли компанія вперше виходить на біржу, щоб залучити капітал для свого розвитку (гроші йдуть у компанію).

SPO (Secondary Public Offering) — це вторинне розміщення, яке відбувається, коли компанія вже торгується на біржі. У даному випадку йдеться про продаж акцій існуючими акціонерами (VEON). Це означає, що інвестори (власники) вирішили перетворити частину своїх паперових активів у реальні гроші (кеш-аут).

Така практика є стандартною для великих холдингів, які управляють портфелем активів і час від часу фіксують прибуток або перерозподіляють капітал.

Чому це важливо

Ця подія є знаковим маркером довіри іноземних інвесторів до українських активів. Успішне розміщення пакету акцій на суму понад $130 млн на одному з найбільших майданчиків світу (Nasdaq) за ціною $10,50 свідчить про те, що західний капітал готовий вкладатися в український технологічний та телеком-сектор, попри ризики. Для ринку це сигнал стабільності, а для інших українських компаній — орієнтир щодо можливої оцінки їхнього бізнесу на міжнародній арені.