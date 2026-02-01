НБУ випустив пам’ятну монету на честь ракети-дрона «Паляниця»

Національний банк України продовжує серію нумізматичної продукції, присвяченої спротиву та військовим інноваціям держави. Регулятор офіційно ввів в обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. Ракета-дрон Паляниця». Новий грошовий знак вшановує працю розробників першої вітчизняної далекобійної системи озброєння з турбореактивним двигуном.

Технологічний прорив на монеті

Випуск монети присвячено унікальній розробці українського оборонно-промислового комплексу. Ракета-дрон «Паляниця» поєднує в собі характеристики високоточної ракети та маневреного безпілотника.

Згідно з характеристиками, наведеними Нацбанком, ця зброя здатна вражати стратегічні цілі ворога на відстані до 650 км. Завдяки турбореактивному двигуну дрон розвиває швидкість до 900 км/год, а низька висота польоту (від 15 до 500 метрів) дозволяє йому ефективно оминати системи протиповітряної оборони.

Дизайн та характеристики

Монета має номінал 5 гривень. Над художнім оформленням працювала група митців: Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а скульптором виступив Володимир Атаманчук.

Візуалізація монети глибоко символічна:

На аверсі зображено стилізований силует «Паляниці», що атакує ворожого змія — алегорію окупанта.

На реверсі закарбовано момент ураження дроном об'єкта паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Композицію доповнює напис «Паляниця».

Загальний тираж випуску обмежений і становить 75 000 екземплярів. Монети будуть доступні у сувенірному пакованні.

Старт продажу

Попри введення в обіг наприкінці січня, фактична реалізація монети розпочнеться у лютому 2026 року. Придбати нумізматичну новинку можна буде через офіційний інтернет-магазин Національного банку, а також у відділеннях банків-дистриб'юторів.