Ботсвана погрожує відправити до Німеччини 40 тисяч слонів через заборону торгівлі кісткою

Дипломатична напруга між Ботсваною та ФРН вийшла на новий рівень: уряд африканської країни заявив про намір перемістити до Німеччини 40 тисяч слонів. Причиною такого радикального ультиматуму стала принципова позиція Берліна щодо блокування легального продажу слонової кістки, що позбавляє Ботсвану доходів та можливості регулювати популяцію тварин. Про це повідомляє німецьке видання BILD 31 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ультиматум

Міністр навколишнього середовища Ботсвани Вінтер Ммолотсі під час свого візиту до Німеччини заявив, що країна більше не може самотужки справлятися з наслідками перенаселення слонів, кількість яких вже сягнула 150 тисяч. Тварини нищать посіви та становлять пряму загрозу життю людей.

У відповідь на європейські обмеження урядовець озвучив безпрецедентну пропозицію: «депортувати» частину популяції до Європи. Причому кількість тварин, про яку йдеться, зросла вдвічі порівняно з попередніми заявами.

«Збитки величезні. Ми хочемо депортувати 40 000 слонів до Німеччини», — заявив Ммолотсі, додавши умову, що тварини повинні вільно пересуватися, аби німці на власному досвіді відчули, що таке «нашестя слонів».

Економічний аспект: слонова кістка як ресурс

Ключовим каменем спотикання є заборона на міжнародну торгівлю слоновою кісткою. Ботсвана накопичила на складах 160 тонн цього матеріалу (переважно від тварин, що померли природною смертю). Уряд країни прагне легалізувати продаж цих запасів, запровадивши систему сертифікації, аналогічну до тієї, що діє на ринку алмазів.

На думку Ммолотсі, позиція Німеччини, яка блокує ці ініціативи (зокрема на останній конференції із захисту видів в Узбекистані), є проявом «неоколоніалізму».

«Нам хочуть нав'язати іншу точку зору. Це неоколоніально — і жорстоко стосовно нас, африканців. Чи це нормально, коли людей затоптують на смерть?», — наголосив міністр.

Він також розкритикував розподіл німецької допомоги, зазначивши несправедливість ситуації, коли Німеччина фінансує велодоріжки в Перу, але забороняє Ботсвані заробляти власні кошти на торгівлі кісткою.

«Німці можуть із задоволенням спалити нашу слонову кістку в Німеччині. Після того, як вони її у нас куплять! Що клієнт робить із цим далі, нам байдуже», — резюмував Ммолотсі.

Політичний виклик для канцлера Мерца

Уряд Ботсвани прямо апелює до федерального канцлера Фрідріха Мерца, який раніше обіцяв нову політику щодо Африки. Ммолотсі запросив канцлера, а також міністрів довкілля та розвитку відвідати Габороне (столиця Ботсвани) для переговорів. Ботсвана наголошує, що прагне не гуманітарної допомоги, а права на економічну самостійність.

У Федеральному міністерстві довкілля Німеччини на запит журналістів відповіли, що ЄС та країни-члени роками виступають проти відкриття ринку слонової кістки, оскільки це загрожує високому рівню захисту слонів.

Регулювання CITES та проблема надлишку популяції

Міжнародна торгівля слоновою кісткою була заборонена у 1989 році в рамках конвенції CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення). Це рішення було прийнято через катастрофічне браконьєрство, яке скорочувало популяцію слонів в Африці. Однак ситуація в країнах півдня Африки (Ботсвана, Зімбабве, Намібія, ПАР) кардинально відрізняється від інших регіонів континенту. Завдяки суворим охоронним заходам популяція слонів у Ботсвані зросла до історичних максимумів.

Екологи зазначають, що екосистема більше не може прогодувати таку кількість тварин, що призводить до конфліктів із фермерами та деградації природного середовища. Країни регіону неодноразово просили CITES дозволити разові продажі накопичених запасів кістки для фінансування природоохоронних програм, але отримували відмову під тиском західних країн та зоозахисних організацій.

Видання BILD іронічно розрахувало, куди саме у Німеччині можна було б розселити слонів, якби пропозиція була прийнята.