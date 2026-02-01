Острів Ангілья заробив $70 млн на домені .ai

Британська заморська територія Ангілья фіксує рекордні надходження до бюджету завдяки глобальному буму штучного інтелекту. На початку січня кількість зареєстрованих вебсайтів у національній доменній зоні «.ai» офіційно перетнула позначку в один мільйон. За оцінками експертів, за минулий рік це принесло острівній економіці близько $70 млн. Про це повідомляє Sherwood News із посиланням на дані Domain Name Stat.

Стрімке зростання цифрового активу

Ажіотаж навколо домену «.ai» розпочався наприкінці 2022 року після запуску ChatGPT, коли технологічні компанії та стартапи масово почали скуповувати адреси, що асоціюються зі штучним інтелектом.

Згідно з даними Domain Name Stat, знакову позначку в 1 мільйон доменів було пройдено 2 січня 2026 року. Цю динаміку підтвердила прем'єр-міністерка Ангільї Кора Річардсон-Ходж під час презентації бюджету на 2026 рік, зазначивши, що доходи від реєстрації доменів «продовжують перевищувати очікування».

Вплив на економіку острова

Продаж доменних імен став критично важливим джерелом фінансування для острова з населенням близько 15 000 осіб:

У 2023 році Ангілья отримала 87 млн східнокарибських доларів (близько $32 млн) від продажу доменів. Тоді це склало 22% від усіх державних доходів, а кількість зареєстрованих імен становила 354 тисячі.

У 2025 році (за попередніми оцінками) дохід зріс до понад $70 млн. У бюджеті прогнозується, що надходження від категорії «товари та послуги» сягнуть $96,4 млн, де левову частку (близько 73%) складають саме домени.

Ціни та вторинний ринок

Стандартна вартість реєстрації домену в зоні .ai складає $140 за два роки. Це забезпечує стабільний грошовий потік, оскільки близько 90% власників продовжують оренду імен.

Водночас справжні надприбутки генерують аукціони прострочених доменів. Наприклад, у вересні минулого року домен «you.ai» було продано за $700 000. За останній тиждень продаж 31 простроченого домену приніс сумарно близько $1,2 млн.

Як дві літери стали національним багатством

Успіх Ангільї — це результат поєднання технологічного прогресу та щасливого випадку. У середині 1990-х років організація ICANN (Корпорація з управління доменними іменами та IP-адресами) почала присвоювати країнам домени верхнього рівня на основі кодів ISO. Ангільї дістався код «AI» (Anguilla Island), який через десятиліття став абревіатурою для Artificial Intelligence (штучний інтелект).

Ця ситуація нагадує кейс тихоокеанської держави Тувалу, яка отримала домен «.tv». Завдяки популярності цієї зони серед телеканалів та стрімінгових сервісів, Тувалу роками отримує мільйонні роялті, що складають значну частину валового національного доходу країни, фінансуючи інфраструктуру та участь в ООН.