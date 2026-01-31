Multi від Мінфін
31 січня 2026, 16:35

Оприлюднено перелік автівок, що потрапляють під «податок на розкіш» у 2026 році

Міністерство економіки оновило перелік легкових автомобілів, власники яких зобов'язані сплатити транспортний податок у поточному році. Під дію фіскальних зобов'язань у розмірі 25 тисяч гривень підпадають машини понад 20 брендів, вік яких не перевищує п'яти років, а ринкова вартість є вищою за встановлений поріг. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Міністерства економіки.

Міністерство економіки оновило перелік легкових автомобілів, власники яких зобов'язані сплатити транспортний податок у поточному році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий ціновий поріг

Ключовим критерієм для оподаткування є вартість автомобіля. Згідно з законодавством, під так званий «податок на розкіш» підпадають транспортні засоби, ціна яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів, у 2026 році цей поріг піднявся. Тепер податок нараховується на авто вартістю від 3 млн 242,6 тис. грн. Для порівняння, роком раніше ця планка становила 3 млн грн.

Які марки потрапили до списку

У переліку Мінекономіки фігурують традиційні представники преміумсегмента, зокрема: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes-Benz, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche та Rolls-Royce.

Водночас список 2026 року суттєво розширився завдяки новим моделям, яких не було торік. До переліку увійшли популярні електрокари та позашляховики:

  • Tesla: Model S Plaid, Model X LR (віком до 1 року) та Tesla Roadster (віком до 5 років);
  • Toyota: моделі Sequoia та Tundra (віком 2−3 роки);
  • Volvo: модель XC90 (віком до 1 року).

Процедура сплати

Правила розрахунку з бюджетом відрізняються для громадян та бізнесу:

  • Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання офіційного повідомлення-рішення.
  • Юридичні особи сплачують податок самостійно авансовими внесками щокварталу (до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом) та відображають це у річній декларації.

Також зазначається, що Міністерство економіки має право доповнювати цей список протягом року, якщо отримає відповідне звернення від Державної податкової служби.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
