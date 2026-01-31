Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує зміну тренду на валютному ринку: європейська валюта досягла своїх максимумів і найближчим часом почне дешевшати відносно долара. Це створить передумови для зміцнення гривні відносно євро. Про це експерт написав у Facebook.
У НБУ з'явився привід понизити курс євро й підтримати долар — експерт
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Технічна картина: «Розворотний молот»
Аналізуючи тижневий графік пари EUR/USD, аналітик вказує на формування класичної фігури технічного аналізу, що свідчить про зміну настроїв інвесторів.
«Тижневий графік EUR/USD — дуже красивий розворот. Подивіться на цю останню свічку. Такий собі перевернутий молот гіганта, який ще й сформований після гепу (розриву ціни) понеділка. Це розворотна формація», — пояснює Шевчишин.
На думку експерта, рівень 1,2 долара за євро залишається недосяжним максимумом у найближчій перспективі. На лютий прогнозується зупинка зростання євро.
Фундаментальні причини: Економіка ЄС
Окрім графіків, проти євро грають і макроекономічні фактори:
- Сильний євро шкодить експортерам: Дорога валюта робить європейські товари менш конкурентними на світовому ринку, що стримує економіку Євросоюзу.
- Низька інфляція: Це дає підстави Європейському центральному банку (ЄЦБ) знижувати відсоткові ставки.
- Зниження ставок: Зменшення ставок традиційно тисне на курс валюти, роблячи її дешевшою.
Що це означає для курсу в Україні
Шевчишин вважає, що глобальне ослаблення євро розв'яже руки Національному банку України для корекції офіційного курсу.
«У НБУ з'явиться привід повернути євро до гривні до рівня 51 грн й підтримати долар», — резюмує аналітик.
Коментарі