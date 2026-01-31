У НБУ з'явився привід понизити курс євро й підтримати долар — експерт

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує зміну тренду на валютному ринку: європейська валюта досягла своїх максимумів і найближчим часом почне дешевшати відносно долара. Це створить передумови для зміцнення гривні відносно євро . Про це експерт написав у Facebook.

Технічна картина: «Розворотний молот»

Аналізуючи тижневий графік пари EUR/USD, аналітик вказує на формування класичної фігури технічного аналізу, що свідчить про зміну настроїв інвесторів.

«Тижневий графік EUR/USD — дуже красивий розворот. Подивіться на цю останню свічку. Такий собі перевернутий молот гіганта, який ще й сформований після гепу (розриву ціни) понеділка. Це розворотна формація», — пояснює Шевчишин.

На думку експерта, рівень 1,2 долара за євро залишається недосяжним максимумом у найближчій перспективі. На лютий прогнозується зупинка зростання євро.

Фундаментальні причини: Економіка ЄС

Окрім графіків, проти євро грають і макроекономічні фактори:

Сильний євро шкодить експортерам: Дорога валюта робить європейські товари менш конкурентними на світовому ринку, що стримує економіку Євросоюзу.

Низька інфляція: Це дає підстави Європейському центральному банку (ЄЦБ) знижувати відсоткові ставки.

Зниження ставок: Зменшення ставок традиційно тисне на курс валюти, роблячи її дешевшою.

Що це означає для курсу в Україні

Шевчишин вважає, що глобальне ослаблення євро розв'яже руки Національному банку України для корекції офіційного курсу.

«У НБУ з'явиться привід повернути євро до гривні до рівня 51 грн й підтримати долар», — резюмує аналітик.