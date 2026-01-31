Multi від Мінфін
31 січня 2026, 14:15

ЄС розглядає жорсткіші санкції, ніж цінова стеля на російську нафту

Європейський Союз обговорює можливість радикального посилення нафтових санкцій проти Росії. У рамках підготовки 20-го пакету санкцій Брюссель розглядає пропозицію замінити поточну цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг для її транспортування. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз обговорює можливість радикального посилення нафтових санкцій проти Росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть пропозиції: блокада незалежно від ціни

Якщо раніше європейським компаніям дозволялося страхувати та перевозити російську нафту, за умови, що вона куплена дешевше певної ціни (з 1 лютого цей ліміт мав знизитися до $44,10 за барель), то нова пропозиція передбачає повну заборону.

Це означає, що компанії з ЄС не зможуть надавати послуги страхування, фінансування чи логістики для будь-яких вантажів російської нафти, незалежно від того, за якою ціною вона продається. За словами джерел, такий крок значно спростить контроль за дотриманням санкцій та закриє лазівки для обходу обмежень.

Спротив всередині ЄС

Ініціатива є частиною ювілейного 20-го пакету санкцій, який ЄС планує затвердити до кінця лютого 2026 року (до річниці вторгнення). Однак для ухвалення рішення потрібна згода всіх країн-членів. Джерела повідомляють, що кілька столиць вже висловилися проти заміни гнучкої цінової стелі на жорстку заборону послуг, побоюючись негативних наслідків для світового ринку.

Контекст: нафтові доходи Кремля падають

Заходи вживаються на тлі падіння нафтових доходів Москви до найнижчого рівня з початку вторгнення. Це стало результатом дії попередніх санкцій та низьких світових цін. Проте останніми днями ціни на нафту трохи зросли через геополітичну напругу: президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану військовими ударами, якщо той не погодиться на нову ядерну угоду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
