НБУ витратив $3 млрд на підтримку гривні у січні: регулятор не купив жодного долара

Національний банк України розпочав 2026 рік із масштабних валютних інтервенцій для утримання курсу. Протягом січня регулятор не придбав у резерви жодного долара (або євро), натомість витративши на продаж валюти понад 3 мільярди доларів США (в еквіваленті). Про це свідчать офіційні дані НБУ станом на 31 січня.

Валютна «дієта»: лише продаж

За останній тиждень січня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 860 мільйонів доларів валюти у еквіваленті. Загальна статистика місяця свідчить про значний дефіцит валюти на ринку, який НБУ змушений перекривати власними резервами.

Тенденція 2025 року зберігається

Поточна політика є продовженням стратегії минулого року. За весь 2025 рік НБУ викупив у резерви лише символічні 42 мільйони доларів у еквіваленті, тоді як продаж склав понад 36 мільярдів доларів. Головна мета таких дій — згладжування курсових коливань та недопущення панічної девальвації гривні в умовах війни.

Чому євро дорожчає швидше

Статистика за 2025 рік демонструє розбіжність у динаміці курсів:

Гривня до долара подешевшала лише на 0,8%.

Гривня до євро обвалилася на 14%.

Справа в тому, що американський долар сам по собі втратив позиції на світовій арені — за рік він подешевшав на 9% відносно кошика основних світових валют. Оскільки гривня історично більш прив'язана до долара, його слабкість допомогла українській валюті утримати позиції в цій парі, водночас значно програвши євро.

Що таке валютні інтервенції

Валютні інтервенції — це операції центрального банку з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку. В умовах структурного дефіциту валюти (коли імпорт перевищує експорт, а витрати на оборону та виплати боргів високі), НБУ виступає головним продавцем долара.

Він продає валюту з золотовалютних резервів (які наповнюються здебільшого за рахунок міжнародної допомоги), щоб задовольнити попит імпортерів та населення. Якби НБУ не робив цього і не витрачав $3 млрд у січні, курс долара злетів би вгору неконтрольовано.