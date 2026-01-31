Multi від Мінфін
31 січня 2026, 11:32

НБУ витратив $3 млрд на підтримку гривні у січні: регулятор не купив жодного долара

Національний банк України розпочав 2026 рік із масштабних валютних інтервенцій для утримання курсу. Протягом січня регулятор не придбав у резерви жодного долара (або євро), натомість витративши на продаж валюти понад 3 мільярди доларів США (в еквіваленті). Про це свідчать офіційні дані НБУ станом на 31 січня.

Національний банк України розпочав 2026 рік із масштабних валютних інтервенцій для утримання курсу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютна «дієта»: лише продаж

За останній тиждень січня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 860 мільйонів доларів валюти у еквіваленті. Загальна статистика місяця свідчить про значний дефіцит валюти на ринку, який НБУ змушений перекривати власними резервами.

Тенденція 2025 року зберігається

Поточна політика є продовженням стратегії минулого року. За весь 2025 рік НБУ викупив у резерви лише символічні 42 мільйони доларів у еквіваленті, тоді як продаж склав понад 36 мільярдів доларів. Головна мета таких дій — згладжування курсових коливань та недопущення панічної девальвації гривні в умовах війни.

Чому євро дорожчає швидше

Статистика за 2025 рік демонструє розбіжність у динаміці курсів:

  • Гривня до долара подешевшала лише на 0,8%.
  • Гривня до євро обвалилася на 14%.

Справа в тому, що американський долар сам по собі втратив позиції на світовій арені — за рік він подешевшав на 9% відносно кошика основних світових валют. Оскільки гривня історично більш прив'язана до долара, його слабкість допомогла українській валюті утримати позиції в цій парі, водночас значно програвши євро.

Що таке валютні інтервенції

Валютні інтервенції — це операції центрального банку з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку. В умовах структурного дефіциту валюти (коли імпорт перевищує експорт, а витрати на оборону та виплати боргів високі), НБУ виступає головним продавцем долара.

Він продає валюту з золотовалютних резервів (які наповнюються здебільшого за рахунок міжнародної допомоги), щоб задовольнити попит імпортерів та населення. Якби НБУ не робив цього і не витрачав $3 млрд у січні, курс долара злетів би вгору неконтрольовано.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Vadossssss
Vadossssss
31 січня 2026, 12:42
#
Мало, нехай не жаднічає, ЗВР на рекордах можна і більше зливати.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 січня 2026, 12:49
#
Зливають стільки, скільки потребує уряд в рамках бюджету.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
