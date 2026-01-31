Знову «шатдаун»: уряд США частково призупинив роботу

Уряд Сполучених Штатів увійшов у режим часткового «шатдауну» (призупинення роботи) через затримку із затвердженням фінансування в Палаті представників. Попри досягнуту домовленість між президентом Дональдом Трампом та демократами, технічна пауза у фінансуванні виникла через тижневу перерву в роботі нижньої палати Конгресу. Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі політичної кризи

Нинішній бюджетний конфлікт розгорівся на тлі суспільного резонансу після інциденту в Міннеаполісі, де співробітники Прикордонного патруля застрелили громадянина США Алекса Претті. Ця подія змусила демократів висунути ультиматум: фінансування Департаменту внутрішньої безпеки буде розблоковано лише в обмін на жорсткі реформи в роботі імміграційних служб.

Серед ключових вимог опозиції:

обов'язкове використання натільних камер агентами;

отримання судових ордерів для проведення операцій;

заборона на використання масок співробітниками;

припинення масових імміграційних рейдів.

Компромісна угода

У четвер президент Трамп та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер досягли домовленості. Згідно з планом, фінансування Департаменту буде продовжено на два тижні для проведення переговорів щодо реформ, тоді як решта урядових структур отримає бюджет до кінця фінансового року (30 вересня). Сенат уже затвердив цю угоду в п'ятницю.

Однак через те, що Палата представників повернеться з канікул лише в понеділок, уряд технічно залишився без фінансування на вихідні. Очікується, що конгресмени проголосують за пакет одразу після повернення, і президент оперативно підпише закон.

Наслідки для країни

Цей «шатдаун» є другим з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім (попередній тривав рекордні 43 дні восени). Проте цього разу вплив на економіку та громадян буде мінімальним:

Частковий характер: Низка відомств, зокрема Міністерство сільського господарства, Національні парки та Міністерство юстиції, вже мають затверджені бюджети на рік, тому продовжать роботу у звичному режимі (програми продовольчої допомоги не постраждають).

Робота у вихідні: Більшість держслужбовців, які працюють у суботу та неділю (військові, авіадиспетчери), мають статус «критично важливих» і не підпадають під скорочення.

Уражені сектори: Офіційну процедуру зупинки розпочнуть Мінфін, Міноборони, DHS, Мінтранс, МОЗ та Мінпраці.

Варто зазначити, що згідно з соцопитуваннями, жорстка депортаційна політика адміністрації стає дедалі непопулярнішою серед виборців, що створює ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів.