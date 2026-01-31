Multi від Мінфін
31 січня 2026, 10:45

Знову «шатдаун»: уряд США частково призупинив роботу

Уряд Сполучених Штатів увійшов у режим часткового «шатдауну» (призупинення роботи) через затримку із затвердженням фінансування в Палаті представників. Попри досягнуту домовленість між президентом Дональдом Трампом та демократами, технічна пауза у фінансуванні виникла через тижневу перерву в роботі нижньої палати Конгресу. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Сполучених Штатів увійшов у режим часткового «шатдауну» (призупинення роботи) через затримку із затвердженням фінансування в Палаті представників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі політичної кризи

Нинішній бюджетний конфлікт розгорівся на тлі суспільного резонансу після інциденту в Міннеаполісі, де співробітники Прикордонного патруля застрелили громадянина США Алекса Претті. Ця подія змусила демократів висунути ультиматум: фінансування Департаменту внутрішньої безпеки буде розблоковано лише в обмін на жорсткі реформи в роботі імміграційних служб.

Серед ключових вимог опозиції:

  • обов'язкове використання натільних камер агентами;
  • отримання судових ордерів для проведення операцій;
  • заборона на використання масок співробітниками;
  • припинення масових імміграційних рейдів.

Компромісна угода

У четвер президент Трамп та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер досягли домовленості. Згідно з планом, фінансування Департаменту буде продовжено на два тижні для проведення переговорів щодо реформ, тоді як решта урядових структур отримає бюджет до кінця фінансового року (30 вересня). Сенат уже затвердив цю угоду в п'ятницю.

Однак через те, що Палата представників повернеться з канікул лише в понеділок, уряд технічно залишився без фінансування на вихідні. Очікується, що конгресмени проголосують за пакет одразу після повернення, і президент оперативно підпише закон.

Наслідки для країни

Цей «шатдаун» є другим з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім (попередній тривав рекордні 43 дні восени). Проте цього разу вплив на економіку та громадян буде мінімальним:

  • Частковий характер: Низка відомств, зокрема Міністерство сільського господарства, Національні парки та Міністерство юстиції, вже мають затверджені бюджети на рік, тому продовжать роботу у звичному режимі (програми продовольчої допомоги не постраждають).
  • Робота у вихідні: Більшість держслужбовців, які працюють у суботу та неділю (військові, авіадиспетчери), мають статус «критично важливих» і не підпадають під скорочення.
  • Уражені сектори: Офіційну процедуру зупинки розпочнуть Мінфін, Міноборони, DHS, Мінтранс, МОЗ та Мінпраці.

Варто зазначити, що згідно з соцопитуваннями, жорстка депортаційна політика адміністрації стає дедалі непопулярнішою серед виборців, що створює ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Aldruino
Aldruino
31 січня 2026, 15:10
#
Лохдаун
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
