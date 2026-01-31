Лише у чотирьох країнах ЄС пенсійних виплат вистачає на життя

У Європі існує серйозний розрив між розміром державних пенсій та реальними витратами пенсіонерів. Лише у чотирьох країнах Європейського Союзу державні виплати повністю покривають середні витрати на життя, тоді як у більшості інших держав літнім людям доводиться шукати додаткові джерела фінансування або економити. Про це повідомляє аналітична платформа Datapulse.

Де пенсіонерам вистачає грошей

Згідно з даними дослідження, яке охопило 30 країн, лише Румунія, Чехія, Польща та Іспанія можуть похвалитися пенсійними системами, що забезпечують покриття витрат на рівні понад 100%.

Лідером рейтингу стала Румунія, де середня пенсія покриває 121,3% від орієнтовних витрат пенсіонера. За нею йдуть Чехія (117,9%) та Польща (104,1%). Іспанія замикає четвірку лідерів із показником 102,6%.

Аутсайдери та «парадокс багатих країн»

На іншому кінці спектра опинилися країни, де пенсіонери змушені покривати значну частину витрат із власних заощаджень. Найскладніша ситуація у Хорватії, де пенсія покриває лише близько 60% необхідних витрат. Схожі проблеми спостерігаються у Словенії (60,8%) та Угорщині (62,4%).

Цікаво, що високий рівень економічного розвитку країни не гарантує комфортного життя на державну пенсію. Наприклад, у Норвегії, де середня пенсія становить вражаючі 29 176 євро, вона покриває лише 63,3% від високих витрат на життя в цій країні. Схожа ситуація у Німеччині: при середній виплаті понад 19 тисяч євро, німецькі пенсіонери можуть оплатити лише 66,8% своїх звичних витрат.

Середній показник по Європі

У середньому по 27 країнах Євросоюзу державна пенсія покриває 79,9% витрат. Це означає, що типовий європейський пенсіонер стикається з дефіцитом бюджету у розмірі 20%, який необхідно перекривати за рахунок приватних накопичень, інвестицій або допомоги родини.

Країни з високим рівнем покриття (понад 80%), такі як Данія (92,8%), Австрія (83,5%) та Нідерланди (82,5%), наближаються до ідеалу, але все одно залишають певний фінансовий розрив.