Binance конвертує страхові резерви в біткоїн на $1 млрд

Binance оголосила про стратегічне рішення конвертувати 1 мільярд доларів зі свого фонду захисту активів SAFU (Secure Asset Fund for Users) у біткоїн. Про це йдеться в офіційному повідомленні біржі від 30 січня.

Керівництво біржі вирішило змінити структуру резервів свого страхового фонду, замінивши стейблкоїни (криптовалюти, прив'язані до фіатних валют) на біткоїн. У компанії пояснюють цей крок переконанням, що саме біткоїн є базовим активом усієї криптоекосистеми та має беззаперечну довгострокову цінність.

Процес конвертації активів на суму 1 мільярд доларів планується завершити протягом 30 днів. Щоб убезпечити фонд від волатильності (різких коливань курсу), Binance запроваджує механізм автоматичного балансування: якщо через падіння ціни біткоїна вартість активів фонду опуститься нижче 800 мільйонів доларів, компанія поповнить його, щоб відновити баланс до 1 мільярда.