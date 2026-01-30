Multi від Мінфін
30 січня 2026, 19:15

Рахунки за тепло, коли у квартирах було холодно, перерахують у лютому — Гетманцев

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до відповідальних органів із вимогою переглянути суми в платіжках за теплопостачання за січень. Нардеп наполягає на необхідності створення механізму, який дозволить автоматично зменшувати плату за послуги, якщо батареї в оселях були холодними, а також компенсувати витрати на електроенергію.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до відповідальних органів із вимогою переглянути суми в платіжках за теплопостачання за січень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Справедливі рахунки за січень

У своєму зверненні Гетманцев наголосив на тому, що сотні тисяч українських родин у січні стикнулися з критичним зниженням температури у помешканнях. Через перебої з теплопостачанням температура у багатьох квартирах опускалася до 10−12 градусів тепла, що є суттєвим відхиленням від санітарних норм.

На думку політика, виставляти повні рахунки за ненадані або неякісні послуги є неприпустимим. Тому перерахунок має відбутися вже в найближчих платіжках, які надійдуть споживачам у лютому.

«Вже через пару тижнів людям почнуть надходити платіжки за тепло за січень. На мою думку, там має бути враховано, що насправді багато днів сотні тисяч українських родин сиділи в холодних квартирах. Інакше це буде просто несправедливо», — зазначив Гетманцев.

Компенсація за роботу обігрівачів

Окрім перерахунку вартості централізованого опалення, голова комітету порушує питання додаткових витрат домогосподарств на електроенергію. Коли зникало опалення, люди були змушені масово вмикати електричні обігрівачі, що призвело до значного зростання споживання світла та, відповідно, сум у платіжках за електроенергію.

Гетманцев запропонував уряду розробити механізм, який дозволить компенсувати людям ці додаткові витрати, спричинені форс-мажорними обставинами в тепломережах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 січня 2026, 22:01
#
Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неякісно через обстріли чи інші причини. Це стосується тепла, води та вивезення сміття.

Надавачі комунальних послуг мають самі провести перерахунок за весь період відсутності послуг і показати ці суми в платіжках — звертатися з заявами споживачам не потрібно. Дані про кількість днів без послуг у кожному будинку повинні бути оприлюднені на сайтах операторів, зазначила Свириденко.
Перераховані суми відобразять у платіжках за січень 2026 року. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
