Рахунки за тепло, коли у квартирах було холодно, перерахують у лютому — Гетманцев

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до відповідальних органів із вимогою переглянути суми в платіжках за теплопостачання за січень. Нардеп наполягає на необхідності створення механізму, який дозволить автоматично зменшувати плату за послуги, якщо батареї в оселях були холодними, а також компенсувати витрати на електроенергію.

Справедливі рахунки за січень

У своєму зверненні Гетманцев наголосив на тому, що сотні тисяч українських родин у січні стикнулися з критичним зниженням температури у помешканнях. Через перебої з теплопостачанням температура у багатьох квартирах опускалася до 10−12 градусів тепла, що є суттєвим відхиленням від санітарних норм.

На думку політика, виставляти повні рахунки за ненадані або неякісні послуги є неприпустимим. Тому перерахунок має відбутися вже в найближчих платіжках, які надійдуть споживачам у лютому.

«Вже через пару тижнів людям почнуть надходити платіжки за тепло за січень. На мою думку, там має бути враховано, що насправді багато днів сотні тисяч українських родин сиділи в холодних квартирах. Інакше це буде просто несправедливо», — зазначив Гетманцев.

Компенсація за роботу обігрівачів

Окрім перерахунку вартості централізованого опалення, голова комітету порушує питання додаткових витрат домогосподарств на електроенергію. Коли зникало опалення, люди були змушені масово вмикати електричні обігрівачі, що призвело до значного зростання споживання світла та, відповідно, сум у платіжках за електроенергію.

Гетманцев запропонував уряду розробити механізм, який дозволить компенсувати людям ці додаткові витрати, спричинені форс-мажорними обставинами в тепломережах.