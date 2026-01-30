Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
30 січня 2026, 18:16

Кабмін розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків

В Україні вдосконалили механізм страхування майна підприємств від наслідків російської агресії. Оновлена програма враховує запити бізнесу та спрощує доступ до компенсацій. З моменту запуску механізму 1 січня 2026 року перші п’ять заявок уже передані в роботу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Кабмін розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні зміни в програмі

Кабінет Міністрів вніс чотири ключові правки, щоб зробити страхування ефективнішим для підприємців:

  • Страхування обладнання. Тепер компенсація поширюється не лише на будівлі (нерухомість), а й на виробничі потужності: верстати, техніку, апарати та інструменти.
  • Спрощена подача заявки. Підприємцям більше не потрібно надавати попередній звіт про оцінку майна. Суму ймовірного збитку власник зазначає самостійно (оцінка знадобиться лише у разі настання страхового випадку).
  • Чіткий перелік ризиків. Компенсацію виплачуватимуть не лише за прямі влучання, а й за шкоду від ударних хвиль, падіння уламків БПЛА, КАБів та інший опосередкований вплив зброї.
  • Нові ліміти. Обмеження (до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн за страхову премію) тепер застосовуються до кожної окремої юрособи, а не до всієї групи пов’язаних компаній.

Як працює механізм?

Програма поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року, і працює за двома основними векторами:

  • Прифронтові регіони: Пряма компенсація збитків підприємствам.
  • Решта територій: Часткова компенсація страхової премії (вартості страховки).

Заявку на участь у програмі для бізнесів з прифронтових регіонів можна подати за цим посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
