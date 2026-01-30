В Україні вдосконалили механізм страхування майна підприємств від наслідків російської агресії. Оновлена програма враховує запити бізнесу та спрощує доступ до компенсацій. З моменту запуску механізму 1 січня 2026 року перші п’ять заявок уже передані в роботу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Кабмін розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків
Головні зміни в програмі
Кабінет Міністрів вніс чотири ключові правки, щоб зробити страхування ефективнішим для підприємців:
- Страхування обладнання. Тепер компенсація поширюється не лише на будівлі (нерухомість), а й на виробничі потужності: верстати, техніку, апарати та інструменти.
- Спрощена подача заявки. Підприємцям більше не потрібно надавати попередній звіт про оцінку майна. Суму ймовірного збитку власник зазначає самостійно (оцінка знадобиться лише у разі настання страхового випадку).
- Чіткий перелік ризиків. Компенсацію виплачуватимуть не лише за прямі влучання, а й за шкоду від ударних хвиль, падіння уламків БПЛА, КАБів та інший опосередкований вплив зброї.
- Нові ліміти. Обмеження (до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн за страхову премію) тепер застосовуються до кожної окремої юрособи, а не до всієї групи пов’язаних компаній.
Як працює механізм?
Програма поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року, і працює за двома основними векторами:
- Прифронтові регіони: Пряма компенсація збитків підприємствам.
- Решта територій: Часткова компенсація страхової премії (вартості страховки).
Заявку на участь у програмі для бізнесів з прифронтових регіонів можна подати за цим посиланням.
