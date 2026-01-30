МХП реструктуризує борги: інвестори погодилися на викуп облігацій на $330 млн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2026, 16:45

МХП реструктуризує борги: інвестори погодилися на викуп облігацій на $330 млн

Один із найбільших агропромислових холдингів України, компанія МХП, успішно реалізує план із рефінансування своєї заборгованості. У рамках раннього етапу викупу єврооблігацій із погашенням у 2026 році компанія отримала заявки від інвесторів на суму 330,8 млн доларів, що становить понад 60% від загального обсягу випуску. Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Один із найбільших агропромислових холдингів України, компанія МХП, успішно реалізує план із рефінансування своєї заборгованості.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та терміни

Загальний обсяг випуску облігацій, які потрібно погасити у квітні 2026 року, становить 550 млн доларів. Інвестори, які володіють цими цінними паперами на суму 330,786 млн доларів (60,01%), погодилися продати їх емітенту достроково.

Розрахуватися з цими власниками МХП планує вже 4 лютого. Гроші для цієї операції компанія залучила завдяки успішному розміщенню нових євробондів із погашенням у 2029 році на суму 450 млн доларів.

Ті інвестори, які ще не подали заявки, мають час до кінця дня 12 лютого (за нью-йоркським часом). Повне погашення всіх єврооблігацій-2026, що залишаться в обігу, заплановано на 18 лютого. Організатором (лід-менеджером) цього процесу виступає інвестиційний банк JP Morgan.

Ціна грошей: скільки коштує борг

Компанія викуповує старі борги за номінальною вартістю (100% від суми боргу). Варто зазначити, що старі облігації-2026 мали дохідність 6,95% річних. Нові ж папери, які МХП випустила для рефінансування і які треба буде погасити у 2029 році, обійдуться компанії дорожче — ставка за ними складає 10,5% річних.

  • Вартість облігацій-2026 зросла до 97,81% від номіналу.
  • Нові облігації-2029 торгуються навіть вище номіналу — на рівні 102,2%.

Фінансовий стан агрогіганта

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.

Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання:

  • Виручка збільшилася на 16% — до 2,635 млрд доларів.
  • Чистий прибуток зріс на 52,5% — до 215 млн доларів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
30 січня 2026, 17:17
#
Курощуп опять готовит вывод бабла за бугор. Интересно, это будет очередная курофабрика, или виноградник во Франции? Можно было бы ещё дотаций под это дело получить, как при Пэпе Синем.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами