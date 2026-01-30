МХП реструктуризує борги: інвестори погодилися на викуп облігацій на $330 млн

Один із найбільших агропромислових холдингів України, компанія МХП, успішно реалізує план із рефінансування своєї заборгованості. У рамках раннього етапу викупу єврооблігацій із погашенням у 2026 році компанія отримала заявки від інвесторів на суму 330,8 млн доларів , що становить понад 60% від загального обсягу випуску. Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Деталі угоди та терміни

Загальний обсяг випуску облігацій, які потрібно погасити у квітні 2026 року, становить 550 млн доларів. Інвестори, які володіють цими цінними паперами на суму 330,786 млн доларів (60,01%), погодилися продати їх емітенту достроково.

Розрахуватися з цими власниками МХП планує вже 4 лютого. Гроші для цієї операції компанія залучила завдяки успішному розміщенню нових євробондів із погашенням у 2029 році на суму 450 млн доларів.

Ті інвестори, які ще не подали заявки, мають час до кінця дня 12 лютого (за нью-йоркським часом). Повне погашення всіх єврооблігацій-2026, що залишаться в обігу, заплановано на 18 лютого. Організатором (лід-менеджером) цього процесу виступає інвестиційний банк JP Morgan.

Ціна грошей: скільки коштує борг

Компанія викуповує старі борги за номінальною вартістю (100% від суми боргу). Варто зазначити, що старі облігації-2026 мали дохідність 6,95% річних. Нові ж папери, які МХП випустила для рефінансування і які треба буде погасити у 2029 році, обійдуться компанії дорожче — ставка за ними складає 10,5% річних.

Вартість облігацій-2026 зросла до 97,81% від номіналу.

Нові облігації-2029 торгуються навіть вище номіналу — на рівні 102,2%.

Фінансовий стан агрогіганта

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.

Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання: