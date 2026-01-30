Один із найбільших агропромислових холдингів України, компанія МХП, успішно реалізує план із рефінансування своєї заборгованості. У рамках раннього етапу викупу єврооблігацій із погашенням у 2026 році компанія отримала заявки від інвесторів на суму 330,8 млн доларів, що становить понад 60% від загального обсягу випуску. Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
МХП реструктуризує борги: інвестори погодилися на викуп облігацій на $330 млн
Деталі угоди та терміни
Загальний обсяг випуску облігацій, які потрібно погасити у квітні 2026 року, становить 550 млн доларів. Інвестори, які володіють цими цінними паперами на суму 330,786 млн доларів (60,01%), погодилися продати їх емітенту достроково.
Розрахуватися з цими власниками МХП планує вже 4 лютого. Гроші для цієї операції компанія залучила завдяки успішному розміщенню нових євробондів із погашенням у 2029 році на суму 450 млн доларів.
Ті інвестори, які ще не подали заявки, мають час до кінця дня 12 лютого (за нью-йоркським часом). Повне погашення всіх єврооблігацій-2026, що залишаться в обігу, заплановано на 18 лютого. Організатором (лід-менеджером) цього процесу виступає інвестиційний банк JP Morgan.
Ціна грошей: скільки коштує борг
Компанія викуповує старі борги за номінальною вартістю (100% від суми боргу). Варто зазначити, що старі облігації-2026 мали дохідність 6,95% річних. Нові ж папери, які МХП випустила для рефінансування і які треба буде погасити у 2029 році, обійдуться компанії дорожче — ставка за ними складає 10,5% річних.
- Вартість облігацій-2026 зросла до 97,81% від номіналу.
- Нові облігації-2029 торгуються навіть вище номіналу — на рівні 102,2%.
Фінансовий стан агрогіганта
МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.
Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання:
- Виручка збільшилася на 16% — до 2,635 млрд доларів.
- Чистий прибуток зріс на 52,5% — до 215 млн доларів.
