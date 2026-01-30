Multi від Мінфін
30 січня 2026, 14:52

Криптобіржа Bybit трансформується у необанк

Друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі Bybit оголосила про масштабну трансформацію у 2026 році, позиціонуючи себе як «нову фінансову платформу». Компанія планує вийти за межі звичайної криптобіржі та створити глобальну фінансову екосистему, яка об'єднає криптовалюти, традиційні ринки та реальні фінансові послуги. Про це повідомила пресслужба Bybit.

Друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі Bybit оголосила про масштабну трансформацію у 2026 році, позиціонуючи себе як «нову фінансову платформу».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Місія: фінансові послуги для 1,4 мільярда людей

Центральною частиною стратегії компанії стала довгострокова місія — надати доступ до сучасних фінансових послуг 1,4 мільярда людей у світі, які не мають повноцінного банківського обслуговування. Мільйони людей досі позбавлені надійного доступу до банківських послуг через географічне розташування, обмеження інфраструктури або жорсткі фінансові системи.

Ключовою частиною ініціативи стане MyBank — новий банківський сервіс Bybit, запуск якого заплановано на лютий 2026 року. MyBank надаватиме виділені рахунки, які спрощують великі фіатні транзакції (введення та виведення коштів) і водночас дозволяють здійснювати щоденні фінансові операції через кордони в рамках регуляторних вимог.

Сервіс розроблено для вирішення реальних проблем користувачів з країн, що розвиваються: повільні перекази, обмежений доступ, високі комісії та обмежений вибір продуктів. Інтегруючи криптовалютну ліквідність з банківськими системами, MyBank забезпечує швидше та більш економічне використання капіталу для приватних осіб і бізнесу з якістю обслуговування банківського рівня.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
