Регулятор оновив «чорний список» інвестиційних проєктів: дві нові компанії під підозрою

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік сумнівних фінансових ініціатив, які несуть потенційну загрозу для коштів українців. До списку ненадійних платформ додано ще два найменування. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР 30 січня.

Хто потрапив до списку

Під час моніторингу ринку регулятор виявив ознаки шахрайства або порушення законодавства у діяльності таких проєктів:

«BRAVIA TRADE»;

«IronMarkets».

Комісія попереджає, що інвестування через ці вебсайти пов'язане з високим ризиком втрати коштів, оскільки ці структури не мають відповідних дозволів на роботу в Україні.

Масштаби проблеми

Станом на зараз база даних сумнівних інвестиційних проєктів, яку веде НКЦПФР, налічує вже 460 компаній. Це платформи, які працюють у «сірій» зоні, часто імітуючи діяльність міжнародних брокерів або інвестиційних фондів.

Регулятор закликає громадян перед вкладанням грошей перевіряти компанії на офіційному сайті НКЦПФР у розділі «Захист прав інвесторів». Якщо ж ви вже натрапили на підозрілу пропозицію або стали жертвою шахраїв, відомство просить повідомляти про це на електронну пошту: info@nssmc.gov.ua.