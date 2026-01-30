Multi від Мінфін
30 січня 2026, 14:07

Біткоїн продовжив падіння, SEC та CFTC об’єднуються для створення прозорих правил крипторинку: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

$85 000 не межа: біткоїн продовжив падіння

Попри те, що вчора ввечері перша криптовалюта впала нижче $85 000, обвал біткоїна на цьому не закінчився.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

$85 000 не межа: біткоїн продовжив падіння

Попри те, що вчора ввечері перша криптовалюта впала нижче $85 000, обвал біткоїна на цьому не закінчився. У ніч на 30 січня актив в моменті торгувався поблизу $81 000. На момент написання новини ціна BTC становить близько $82 500. За добу «цифрове золото» втратило понад 6%.

Ethereum також втратив у ціні і опустився нижче $2 700. Наразі він торгується поблизу $2 730. За останні 24 години актив знизився на понад 7%. Решта активів з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння.

Це призвело до масових ліквідацій за ф’ючерсними контрактами — добові втрати сягнули $1,8 млрд. Під примусове закриття позицій потрапили понад 280 тисяч трейдерів. Про це свідчать дані CoinGlass.

Кінець епохи суворих санкцій: SEC та CFTC об'єднуються для створення прозорих правил крипторинку

Регулятори США змінюють стратегію щодо цифрових активів. Замість агресивних судових позовів, якими відзначився попередній голова SEC Гері Генслер, нове керівництво відомств робить ставку на стимулювання інновацій. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявили голова SEC Пол Аткінс та очільник CFTC Майкл Селіг.

Через те, що профільне законодавство (зокрема Clarity Act) досі перебуває на стадії обговорення в Конгресі, регулятори вирішили діяти самостійно. SEC та CFTC планують підписати меморандум, щоб:

  • Чітко розділити повноваження: SEC контролюватиме токенізовані цінні папери, а CFTC — цифрові товари.
  • Уникнути конфліктів: У минулому відомства часто сперечалися за право контролю над певними активами; тепер вони прагнуть формалізувати співпрацю.
  • Діяти в межах чинних повноважень: Аткінс наголосив, що регулятори мають достатньо прав для встановлення правил гри, не чекаючи на фінальне рішення законодавців.

Головною новацією може стати дозвіл на виведення нових технологій на ринок без попереднього тривалого погодження.

Пол Аткінс обговорює можливість надання так званого «інноваційного винятку». Це дозволить компаніям запускати нові токени та технології в тестовому режимі. Пріоритетом стає не покарання за порушення минулих років, а створення рамок для майбутнього розвитку індустрії.

Злам Clawdbot: як шахраї нажилися на $16 млн через фейковий токен

Зловмисники скористалися організаційними змінами у проєкті ШІ-агента Clawdbot, щоб запустити масштабну шахрайську схему. Через злам старих облікових записів розробників було випущено скам-токен CLAWD, капіталізація якого за лічені години злетіла до $16 млн, а потім обвалилася до нуля.

Хакери отримали контроль над застарілими акаунтами Clawdbot у соцмережах та на платформах для розробників саме в момент, коли проєкт проходив через вимушений ребрендинг.

Використовуючи довіру до офіційних каналів, зловмисники просували токен CLAWD як «офіційний актив» проєкту. Ажіотаж серед трейдерів призвів до того, що вартість монети миттєво зросла, досягнувши капіталізації у $16 млн.

Після досягнення піку ціна різко обвалилася, залишивши більшість інвесторів зі збитками.

Творець Clawdbot Пітер Штайнбергер оперативно спростував будь-який зв'язок із випуском криптовалюти. Штайнбергер наголосив, що проєкт взагалі не планує запускати власні токени, а будь-які заклики до інвестицій є шахрайством.

Атака стала можливою через втрату контролю над старими акаунтами під час переходу на нову назву.

Щоб захистити користувачів, команда прискорила перехід на нову назву — Moltbot, та суттєво посилила заходи безпеки, щоб остаточно розірвати зв'язок зі скомпрометованими ресурсами Clawdbot.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
