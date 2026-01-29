Multi від Мінфін
29 січня 2026, 18:25

Крипторинок у «червоній» зоні: біткоїн обвалився нижче $85 000

На ринку криптовалют спостерігається стрімка корекція. Ціна першої криптовалюти продемонструвала різке падіння, опустившись до позначки $84 700. Про це свідчать дані аналітичної платформи CoinMarketCap.

Крипторинок у «червоній» зоні: біткоїн обвалився нижче $85 000
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Статистика падіння

За останні 24 години біткоїн втратив понад 5% своєї вартості. Аналогічна негативна динаміка спостерігається і на тижневому графіку — падіння також склало майже 5%.

Це призвело до масових ліквідацій за ф’ючерсними контрактами — добові втрати сягнули понад $800 млн. Під примусове закриття позицій потрапили понад 212 тисяч трейдерів. Про це свідчать дані CoinGlass.

Загальна ситуація на ринку

Слідом за біткоїном у «червону» зону перейшли й інші провідні альткоїни. Ethereum впав до $2 815. За добу актив втратив 6,25%. Більшість активів із першої десятки за капіталізацією також демонструють суттєві втрати. Найбільше падіння за добу у:

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
29 січня 2026, 20:02
#
Хто пістолет продасть?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 2 назареєстрованого відвідувача.
