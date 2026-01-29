Крипторинок у «червоній» зоні: біткоїн обвалився нижче $85 000

На ринку криптовалют спостерігається стрімка корекція. Ціна першої криптовалюти продемонструвала різке падіння, опустившись до позначки $84 700. Про це свідчать дані аналітичної платформи CoinMarketCap.

Статистика падіння

За останні 24 години біткоїн втратив понад 5% своєї вартості. Аналогічна негативна динаміка спостерігається і на тижневому графіку — падіння також склало майже 5%.

Це призвело до масових ліквідацій за ф’ючерсними контрактами — добові втрати сягнули понад $800 млн. Під примусове закриття позицій потрапили понад 212 тисяч трейдерів. Про це свідчать дані CoinGlass.

Загальна ситуація на ринку

Слідом за біткоїном у «червону» зону перейшли й інші провідні альткоїни. Ethereum впав до $2 815. За добу актив втратив 6,25%. Більшість активів із першої десятки за капіталізацією також демонструють суттєві втрати. Найбільше падіння за добу у: