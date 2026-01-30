Apple встановила історичний рекорд: продажі iPhone принесли компанії $85 млрд за квартал

Технологічний гігант Apple оприлюднив фінансовий звіт, який засвідчив черговий тріумф компанії з Купертіно. Квартал, що завершився 27 грудня 2025 року, став найуспішнішим в історії для продажів смартфонів iPhone: вони згенерували рекордну виручку в розмірі 85,27 мільярда доларів . Про це повідомляє Engadget 30 січня.

Феноменальний попит на смартфони

Хоча Apple вже тривалий час не розкриває точну кількість проданих пристроїв, фінансові показники свідчать про величезні обсяги реалізації. Навіть враховуючи, що ціна багатьох моделей останнього покоління перевищує 1000 доларів, споживачі продовжують масово обирати продукцію компанії.

Генеральний директор Apple Тім Кук під час конференц-дзвінка не приховував задоволення результатами:

«Попит на iPhone був просто приголомшливим. Це найсильніша лінійка iPhone, яку ми коли-небудь мали, і, безумовно, найпопулярніша».

Рекордні доходи від сервісів

Успіх Apple не обмежується лише «залізом». Сектор послуг також продемонстрував найкращі показники за весь час існування компанії. Виторг цього підрозділу зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року і подолала позначку в 30 мільярдів доларів.

Загальний дохід компанії за квартал також сягнув історичного максимуму, склавши майже 143,76 мільярда доларів.