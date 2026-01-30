Долар зміцнюється на тлі ймовірного призначення «яструба» Кевіна Ворша головою ФРС

Американський долар пішов у ріст, а державні облігації США (Treasuries) впали в ціні на тлі новин про те, що президент Дональд Трамп визначився з кандидатурою нового голови Федеральної резервної системи (ФРС). Очікується, що цю ключову для світової економіки посаду обійме Кевін Ворш, якого ринки сприймають як прихильника жорсткої монетарної політики. Про це повідомляє Bloomberg 30 січня.

Ринок реагує на «яструба»

Інформація про вибір Трампа миттєво вплинула на фінансові ринки. Індекс долара Bloomberg піднявся на 0,3%, зміцнившись відносно всіх основних світових валют. Водночас ринок боргових зобов'язань США просів, що призвело до зростання дохідності 30-річних облігацій на п'ять базисних пунктів (коли ціна облігацій падає, їх дохідність зростає).

Інвестори сприймають Ворша як «яструба» — економіста, який пріоритетом ставить боротьбу з інфляцією, навіть якщо це шкодить економічному зростанню.

Кінець невизначеності

Чутки про призначення поклали край багатомісячній інтризі навколо того, хто замінить Джерома Пауелла, чий термін закінчується у травні. Кевін Ворш, який працював у Раді керівників ФРС з 2006 по 2011 рік, був одним із чотирьох фіналістів у списку Трампа. У четвер він відвідав Білий дім, а президент натякнув, що оголосить своє рішення в п'ятницю.

Ринки прогнозів (Polymarket) оцінюють шанси Ворша у понад 90%. Це стало розчаруванням для тих інвесторів, які ставили на Ріка Рідера з BlackRock — кандидата, якого вважали більш «м'яким» і схильним до зниження ставок.

Фактор незалежності та баланс ФРС

Кевін Ворш відомий своїм критичним ставленням до роздування балансу центробанку (скуповування активів для підтримки економіки). Це викликає питання, як він управлятиме поточним портфелем ФРС обсягом 6,6 трильйона доларів — чи продовжить підтримувати ліквідність, чи почне її вилучати.

Попри те, що нещодавно Ворш публічно підтримав заклики Трампа до зниження вартості позик, аналітики вважають його кандидатуру сигналом стабільності.

«Ворш сприймається як надійна фігура, яка поважає незалежність ФРС — це має допомогти уникнути торгівлі на знецінення долара», — зазначила Евелін Гомес-Ліхті, стратег Mizuho International.