Ціна на нафту падає, але очікується найбільший щомісячний приріст за останні роки

Хоча у п'ятницю, 30 січня, ціни на нафту дещо скоригувалися, за підсумками всього місяця вони продемонстрували найстрімкіше зростання за останні роки. Головним чинником стала «геополітична премія» через ризик прямого військового зіткнення між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 91 цент до $69,80 за барель після зростання на 3,4% і закриття на найвищому рівні з 31 липня у четвер, 29 січня. Термін дії березневого контракту закінчується у п'ятницю. Більш активний квітневий контракт знизився на $1,07 до $68,52.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на $1,06 до $64,36 за барель після того, як на попередній сесії вона зросла на 3,4% і зафіксувалася на найвищому рівні з 26 вересня.

Підсумки січня: рекордне ралі

Обидва нафтові бенчмарки готуються зафіксувати перше місячне зростання за останні шість місяців. Нафта Brent подорожчала на 14,7% — це найрізкіший стрибок з січня 2022 року. Водночас WTI у січні зросла приблизно на 12%, що стане її найбільшим місячним підйомом з липня 2023 року.

Фактор Ірану

Ринок перебуває у стані напруженого очікування через ультиматум Дональда Трампа. Президент США закликав Тегеран негайно укласти нову ядерну угоду, інакше країна постане перед загрозою атак.

США стягнули в регіон потужну «армаду» на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln. Іран попередив про «нищівну відповідь», що може включати блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового споживання нафти.

У JPMorgan вважають, що якщо атака й відбудеться, вона буде точковою і навряд чи зачепить нафтову інфраструктуру, аби не спровокувати глобальну енергетичну кризу в рік проміжних виборів у США.

Глобальний дефіцит та погодні аномалії

Крім Близького Сходу, на ціни тиснули перебої з постачанням в інших регіонах, які сукупно скоротили ринок на 1,5 млн барелів на добу:

США: Арктичний шторм «Ферн» паралізував видобуток у Техасі та Північній Дакоті, тимчасово вивівши з ладу до 2 млн барелів потужностей.

Казахстан: Серія пожеж на гігантському родовищі Тенгіз змусила компанію поетапно перезапускати видобуток.

росія: Погана погода суттєво обмежила експорт нафти через морські порти.

Венесуельський прорив

На противагу загальному напруженню, з’явилися позитивні новини з Латинської Америки. Після усунення Ніколаса Мадуро на початку січня, новий перехідний уряд Венесуели провів радикальну нафтову реформу:

Скасування монополії: приватні компанії тепер можуть самостійно керувати родовищами.

Зняття санкцій: Трамп дозволив американським гігантам (ExxonMobil, ConocoPhillips) повернутися в країну для оцінки активів. Це може суттєво збільшити світову пропозицію нафти в довгостроковій перспективі.

