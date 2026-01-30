Microsoft втратила $360 млрд за день: акції компанії впали на 10%

Ринкова капіталізація Microsoft обвалилася на рекордні $360 млрд після публікації фінансового звіту, який виявив величезні витрати на будівництво дата-центрів. Акції компанії впали на 10% у четвер, 29 січня — це найгірший результат із часів пандемії 2020 року. Про це повідомляє Financial Times.

ШІ-інфраструктура: занадто дорого?

Головною причиною паніки інвесторів стало зростання капітальних витрат. Компанія витратила $37,5 млрд на дата-центри лише за останні три місяці 2025 року (зростання на 66% рік до року).

Попри те, що прибутки перевищили очікування, зростання хмарного підрозділу виявилося повільнішим, ніж прогнозували аналітики. Волл-стріт дедалі більше непокоїться, чи зможуть гігантські інвестиції в обчислювальні потужності для ШІ окупитися у найближчій перспективі?

Залежність від OpenAI та «кругове фінансування»

Інвестори також звернули увагу на ризиковану прив'язку Microsoft до творця ChatGPT — 45% усіх майбутніх хмарних контрактів Microsoft (загальною вартістю $625 млрд) припадають саме на OpenAI.

З'явилася інформація, що OpenAI готує новий раунд фінансування на $40 млрд за участі Nvidia, Microsoft та Amazon. Це посилює страхи щодо «кругового фінансування», коли техгіганти дають гроші стартапу, щоб той купував у них же хмарні послуги та чипи.

Новий етап ШІ

Аналітики зазначають, що ера, коли ШІ піднімав акції всіх техкомпаній одночасно, закінчилася. Поки Microsoft падає, акції Meta підскочили на 10,4% завдяки сильному звіту.

«Ми перейшли до фази оцінки бізнес-моделей. Ринок тепер жорстко фільтрує, хто реально заробляє на ШІ, а хто лише витрачає мільярди», — пояснює Вену Крішна, стратег Barclays.

Економічний контекст США

Падіння Microsoft відбулося на тлі охолодження очікувань щодо росту економіки США. Прогноз зростання ВВП за четвертий квартал 2025 року впав з 5,4% до 4,2% через різке зростання торгового дефіциту в листопаді. Хоча президент Дональд Трамп продовжує називати економіку США «найгарячішою у світі», ринок почав проявляти обережність.