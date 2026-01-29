Multi від Мінфін
29 січня 2026, 19:34

Фінансова ізоляція поглиблюється: росія потрапила до «чорного списку» ЄС

Сьогодні, 29 січня, набув чинності оновлений регламент Євросоюзу, згідно з яким росію включено до переліку країн високого ризику. Тепер рф офіційно стоїть в одному ряду з КНДР, Іраном та Афганістаном як юрисдикція, що має стратегічні недоліки у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Фінансова ізоляція поглиблюється: росія потрапила до «чорного списку» ЄС

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ЄС ухвалив таке рішення?

Європарламент та Єврорада дійшли висновку, що російська фінансова система стала інструментом для обходу санкцій та фінансування війни в Україні. Ключові претензії регуляторів:

  • Корупція та держструктури. Тісний зв'язок організованої злочинності з державними органами.
  • Непрозорість. Брак інформації про реальних бенефіціарів компаній та незалежності фінансової розвідки.
  • Криптоактиви. Відсутність контролю за використанням криптовалют для незаконних операцій.

Що це означає для бізнесу?

Включення до списку — це не просто політичний жест, а запровадження режиму «посиленої перевірки» для будь-яких транзакцій.

Європейські банки тепер зобов’язані перевіряти кожен платіж, пов’язаний із рф, навіть якщо він йде через треті країни (Китай, ОАЕ, Індію). У разі найменшого сумніву щодо походження коштів або кінцевого отримувача, банки будуть вимагати масу документів або просто відмовляти в обробці транзакції.

Це може стати фінальним етапом відмови ЄС від російських енергоносіїв. Торгівля між ЄС та рф уже впала до мінімуму з 2002 року, а нові обмеження зроблять співпрацю з російськими контрагентами токсичною для західного бізнесу.

Наслідки для громадян

Найбільше постраждають росіяни, які живуть у ЄС або користуються європейськими банківськими сервісами.

Статус «країни високого ризику» автоматично робить будь-якого власника російського паспорта підозрілим для банківського комплаєнсу.

Банки частіше закриватимуть рахунки, блокуватимуть перекази до з’ясування походження коштів та вимагатимуть додаткові довідки. Це стосуватиметься всіх — від туристів до релокантів та журналістів.

Фінансові установи Центральної Азії та Кавказу будуть змушені обмежувати роботу з росіянами, щоб не втратити доступ до європейської банківської системи.

FATF та «чорні списки»

Попри рішення ЄС, росія поки що уникає потрапляння до глобального чорного списку FATF завдяки підтримці країн БРІКС (Китаю, Індії, Саудівської Аравії). Проте членство рф у цій організації залишається призупиненим, а Київ продовжує вимагати повної фінансової блокади Москви.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
