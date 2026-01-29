$800 млрд для України: вільна торгівля зі США та наслідки для економіки (відео)

Вільна торгівля із США — що це означає для економіки України після війни? У цьому випуску розбираємо, як можливе запровадження вільної торгівлі між Україною та США може вплинути на економіку країни, інвестиції в Україну та відбудову після війни. Які галузі можуть виграти першими — металургія, агросектор, ІТ, титан і оборонна промисловість — та чому США розглядають Україну як стратегічного економічного партнера.

Окремо аналізуємо масштабні плани Заходу щодо відбудови України до 2040 року з потенційним обсягом фінансування до $800 млрд, а також умови, без яких великі приватні інвестиції не зайдуть у країну. Як це вплине на платіжний баланс, курс гривні та економічну стабільність? Чи можливий перехід від постійної міжнародної допомоги до самостійного зростання? І що має статися, щоб ці плани стали реальністю — дивіться у випуску.