Міністерство юстиції України запровадило нову послугу, яка допоможе громадянам «підтягнути» свої документи в застосунок «Дія». Відтепер внести свій ідентифікаційний код (РНОКПП) в актовий запис можна у будь-якому відділі ДРАЦС. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
29 січня 2026, 17:02
Документи в «Дії»: Мін’юст спростив процедуру актуалізації даних у ДРАЦС
Які документи можуть не відображатися через відсутність РНОКПП в актовому записі?
- Свідоцтво про народження своє або дитини;
- Свідоцтво про шлюб;
- Запис про зміну імені.
Також може не відображатися свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо в ДРАЦС немає даних про судове рішення про розірвання шлюбу.
Як вирішити проблему: алгоритм дій
- Звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС (незалежно від місця реєстрації).
- З собою взяти паспорт, РНОКПП та (якщо необхідно) рішення суду про розірвання шлюбу, документи, що підтверджують родинні звʼязки.
- Надати документи реєстратору.
- Після оновлення даних у Реєстрі — виконати повторну авторизацію в застосунку «Дія». Документ з’явиться автоматично.
Чому це важливо?
Актуалізація актового запису — це не лише про відображення документа у смартфоні. Це ключ до отримання багатьох сервісів, таких як:
- шлюб онлайн;
- подання заяв до Міжнародного реєстру збитків;
- отримання житлових ваучерів;
- отримання сертифікатів на навчання дітей ветеранів;
- зміна місця проживання та отримання витягів у кілька кліків;
- актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади;
- та ін.
