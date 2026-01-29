Документи в «Дії»: Мін’юст спростив процедуру актуалізації даних у ДРАЦС

Міністерство юстиції України запровадило нову послугу, яка допоможе громадянам «підтягнути» свої документи в застосунок «Дія». Відтепер внести свій ідентифікаційний код (РНОКПП) в актовий запис можна у будь-якому відділі ДРАЦС. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Які документи можуть не відображатися через відсутність РНОКПП в актовому записі?

Свідоцтво про народження своє або дитини;

Свідоцтво про шлюб;

Запис про зміну імені.

Також може не відображатися свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо в ДРАЦС немає даних про судове рішення про розірвання шлюбу.

Як вирішити проблему: алгоритм дій

Звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС (незалежно від місця реєстрації).

З собою взяти паспорт, РНОКПП та (якщо необхідно) рішення суду про розірвання шлюбу, документи, що підтверджують родинні звʼязки.

Надати документи реєстратору.

Після оновлення даних у Реєстрі — виконати повторну авторизацію в застосунку «Дія». Документ з’явиться автоматично.

Чому це важливо?

Актуалізація актового запису — це не лише про відображення документа у смартфоні. Це ключ до отримання багатьох сервісів, таких як: