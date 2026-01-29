Трамп запускає рахунки для немовлят — $1000 для кожної дитини при народженні в США

Президент США Дональд Трамп офіційно представив нову державну ініціативу — інвестиційні рахунки для новонароджених, які отримали назву «Trump Accounts». Метою програми є вирішення проблеми фінансової незахищеності молодих сімей та стимулювання накопичення капіталу від народження, пише Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонує Трамп

Згідно з представленою програмою, міністерство фінансів США внесе $1000 на інвестиційний рахунок кожної дитини, народженої в США в період з 2025-го по 2028 рік.

Кошти автоматично вкладаються в індексні фонди з низькою комісією, що дозволяє капіталу зростати разом із фондовим ринком. Податки з прибутку сплачуються лише під час зняття коштів.

Сім'ї можуть самостійно поповнювати рахунок (до $5000 на рік). Трамп також закликав приватний бізнес долучитись, вносячи кошти на рахунки дітей своїх співробітників.

За розрахунками Білого дому, навіть без додаткових внесків до 18-річчя дитини рахунок може зрости до $5800. Однак за умови максимальних щорічних поповнень адміністрація прогнозує накопичення суми до $1,1 млн до досягнення 28 років.

«Через десятиліття „рахунки Трампа“ пам'ятатимуть як одну з найбільш трансформаційних політичних інновацій усіх часів. Це не просто багатство — це про молодих людей, які купують будинки, про яких вони раніше не могли і мріяти, це про заснування компаній та створення нових сімей», — заявив Дональд Трамп.