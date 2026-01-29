Multi від Мінфін
29 січня 2026, 13:55

Центральний банк ОАЕ схвалив запуск стейблкоїну з прив'язкою до долара США

Центральний банк ОАЕ офіційно авторизував стейблкоїн USDU 29 січня в рамках Payment Token Services Regulatory Framework (PTSR), що робить його першим схваленим у країні стейблкоїном із прив'язкою до долара США, пише Theblockbeats.

Центральний банк ОАЕ офіційно авторизував стейблкоїн USDU 29 січня в рамках Payment Token Services Regulatory Framework (PTSR), що робить його першим схваленим у країні стейблкоїном із прив'язкою до долара США, пише Theblockbeats.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про випуск

USDU випускається та керується криптокомпанією Universal Digital, яка знаходиться під наглядом Financial Services Regulatory Authority (FSRA) Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Резерви USDU зберігаються в ОАЕ на захищених рахунках на основі співвідношення 1:1 серед банків-партнерів — Emirates NBD, Mashreq і Mbank, повідомляє компанія.

Компанія цифрової інфраструктури Aquanow призначена глобальним дистриб'юторським партнером для підтримки використання USDU інституційними клієнтами за межами ОАЕ, і представники заявили, що це робить ОАЕ лідером у регулюванні стейблкоїнів на рівні центрального банку порівняно зі США, ЄС та більшістю азіатських економік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
