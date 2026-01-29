У 2025 році до банків у стані ліквідації надійшло майже 5 млрд грн

У 2025 році до банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 4 930,8 млн грн. Ці кошти є фінансовою базою для розрахунків із кредиторами та повернення вкладів українцям. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Джерела наповнення рахунків

Надходження у 2025 році формувалися за кількома ключовими напрямами:

Російські активи — 1,84 млрд грн було повернуто з кореспондентських рахунків Промінвестбанку. Фонд довів приналежність цих коштів (близько $44 млн) державі, вивів їх з-під санкційного блокування та, згідно з рішенням РНБО, спрямував до держбюджету.

Продаж майна — 1,49 млрд грн отримано від реалізації активів через систему Прозорро.Продажі. Найвищий інтерес інвесторів викликали об'єкти нерухомості та права вимоги за кредитами Комінвестбанку.

Цінні папери — 965,5 млн грн банки отримали як дохід за власними портфелями цінних паперів.

Надходження від погашення кредитів принесли 512,6 млн грн.

31,5 млн грн — від оренди майна.

Топ-5 банків за обсягом надходжень у 2025 році

Промінвестбанк — 1 953,0 млн грн;

МР Банк — 1 411,3 млн грн;

Банк Січ — 365,3 млн грн;

Банк «Конкорд» — 313,1 млн грн;

Банк Фінанси та Кредит — 261,3 млн грн.

«Усі кошти, що надходять — це результат наполегливої роботи: від управління активами до судів. Що більше коштів ми акумулюємо, то швидше та в більшому обсязі зможемо розрахуватися з кредиторами», — зазначила фінансовий директор Фонду Олена Нужненко.

Куди йдуть ці гроші

Відповідно до закону, всі кошти, отримані від управління активами банків-банкрутів, спрямовуються виключно на задоволення вимог їхніх кредиторів у порядку черговості.