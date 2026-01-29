Криптобіржа Bybit запускає роздрібні банківські послуги: користувачам видаватимуть персональний IBAN

Криптобіржа Bybit запускає власні фіатні рахунки з IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) і фактично робить крок у бік повноцінного банківського сервісу, пише Bloomberg.

Що відомо про запуск

Глава Bybit Бен Чжоу пояснив, що користувачам почнуть видавати персональний IBAN. Це означає, що клієнт зможе відправляти та отримувати гроші через банки у різних валютах, причому стартувати сервіс планують з долара США.

За задумом, біржа хоче прибрати звичні складнощі на стику «фіат-банк-крипта» і дати можливість поповнювати рахунок безпосередньо зі свого банківського облікового запису.

У компанії уточнили, що доступ до особистого банківського рахунку відкриється відразу після перевірки Know Your Customer.

Після верифікації користувач зможе вносити фіат, оплачувати рахунки, отримувати зарплату та паралельно торгувати криптовалютою, причому всі операції будуть йти під його власним ім'ям.

Окремо Bybit нагадала про партнерства: серед банківських контрагентів названо Національний банк Катару (QNB) та DMZ Finance, з якими біржа вже працювала у вересні 2025 року в проєктах з токенізації активів.

Bloomberg також пише про співпрацю зі стартап-кредитором Pave Bank, який має ліцензію в Грузії. Очікується підтримка переказів у 18 валютах, але запуск у такому вигляді ще залежить від схвалення регуляторів.