Кабмін спростив правила встановлення сонячних електростанцій на будівлях

Встановлення сонячних панелей на будівлях в Україні тепер відбуватиметься за максимально спрощеною процедурою. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Що змінилося

Раніше монтаж сонячних систем офіційно вважався реконструкцією або капітальним ремонтом. Це змушувало власників будівель проходити складні кола дозвільної системи, збирати стоси документів та отримувати дозволи на будівництво.

Відтепер правила інші:

Ці роботи виключено з переліку тих, що потребують спеціальних реєстраційних процедур.

Скасовано необхідність отримувати будь-які дозволи від органів державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК).

Як працюватиме нова процедура

Для встановлення СЕС на даху чи фасаді будівлі тепер потрібен лише один ключовий документ — звіт про технічне обстеження будівлі.

Цього достатньо, щоб підтвердити спроможність конструкції витримати навантаження. Жодних додаткових погоджень, реєстрацій чи експертиз у будівельних інспекціях проходити не потрібно.