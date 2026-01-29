Український бізнес отримав додаткові можливості для зміцнення своєї енергостійкості. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про важливі зміни в державній програмі пільгового кредитування «5−7-9%».
29 січня 2026, 12:05
Кабмін розширив «Доступні кредити 5-7-9%»: більше грошей і нове енергообладнання
Що змінилося
- Збільшення лімітів. Максимальна сума кредиту на цілі енергоефективності та енергонезалежності зросла зі 150 млн грн до 250 млн грн.
- Нове обладнання. До переліку об'єктів, на які можна залучити пільгові кошти, офіційно додали когенераційні установки (обладнання, що одночасно виробляє електричну та теплову енергію).
«Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей», — зазначила Свириденко.
Джерело: Мінфін
