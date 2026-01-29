Multi від Мінфін
29 січня 2026, 9:43

Швейцарський франк став «другим золотом» серед активів-притулків

На тлі політичної невизначеності навколо США та загострення так званої «гренландської кризи» інвестори почали активно перекладатися у швейцарський франк, розглядаючи його як останній по-справжньому надійний актив-притулок на валютному ринку. Як пише Financial Times, франк зміцнився до максимуму більш як за десять років, створивши нові проблеми для Швейцарського національного банку (SNB).

На тлі політичної невизначеності навколо США та загострення так званої «гренландської кризи» інвестори почали активно перекладатися у швейцарський франк, розглядаючи його як останній по-справжньому надійний актив-притулок на валютному ринку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому зміцнюється франк?

З початку року швейцарська валюта зміцнилася більш ніж на 3% до долара США: до рівня вище 0,77 франка за долар (після зростання на 14% 2025-го). Як зазначає газета, це найсильніший рівень франка як до долара, так і євро з часів різкого стрибка 2015 року.

Каталізатором стала політична криза навколо майбутнього Гренландії, яка знову загострила тривоги щодо долара, ключової світової резервної валюти.

Інвесторів також непокоять непередбачуваність політики адміністрації Дональда Трампа та питання до незалежності Федеральної резервної системи. Японська єна, яка традиційно вважалася захисним активом, при цьому демонструє високу волатильність на тлі масштабних розпродажів держоблігацій Японії.

В результаті, як наголошує FT, основний приплив захисного капіталу припав на швейцарський франк — валюту країни з низьким держборгом, стійкою економікою та політичною стабільністю. Цей попит став частиною ширшої глобальної втечі до захисних активів, яка також підштовхнула ціни на золото вище $5 тисяч за тройську унцію.

Як зазначив директор з інвестицій UBS Global Wealth Management у Швейцарії Даніель Кальт, франк «схожий на золотий самородок»: він не приносить доходу, але спирається на міцну економічну базу.

Дефляційні ризики для Швейцарії

Тим часом зміцнення франка посилює дефляційні ризики для Швейцарії, де річна інфляція становить лише 0,1%. Аналітики попереджають, що подальше зростання валюти може посилити тиск на експорт та прибуток компаній, особливо якщо курс євро опуститься нижче 0,9 франка — за поточного рівня близько 0,918. Такий сценарій, за словами учасників ринку, змусить владу розпочати складну дискусію щодо подальших заходів.

У SNB залишається обмежений набір інструментів. Один із варіантів — зниження відсоткових ставок, які зараз перебувають на нульовому рівні. Ринки вже закладають близько 10% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів до червневого засідання. Проте сам регулятор раніше давав зрозуміти, що не має наміру повертатися до політики негативних ставок, що діяла майже вісім років.

Прямі валютні інтервенції також виглядають проблематично. У минулому вони призвели до включення Швейцарії до американського списку «валютних маніпуляторів» у перший президентський термін Трампа. Хоча у вересні минулого року США та Швейцарія визнали інтервенції допустимим інструментом для згладжування волатильності, учасники ринку зазначають, що будь-яка спроба зафіксувати курс франка буде політично чутливою та обмеженою за ефектом.

Долар входить у фазу затяжного падіння

Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами фактично підтвердив зміну курсу Білого дому: наразі слабкий долар сприймається не як проблема, а інструмент підтримки американських експортерів. Це спровокувало найглибше падіння долара за останній рік.

Стівен Джен, засновник Eurizon SLJ Capital та автор відомої теорії «усмішки долара», вважає, що ми є свідками початку нової ери. На його думку, ціле покоління аналітиків звикло до формули «сильна економіка = сильний долар», але адміністрація Трампа ламає цей шаблон, прагнучи сильної економіки за слабкої валюти.

«Це цілком може бути початком наступного етапу падіння долара, і багато хто до цього не готовий», — зазначає Джен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 січня 2026, 12:19
#
Фунт дороже.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
