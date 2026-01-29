Уряд запускає «СвітлоДім» — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
29 січня 2026, 8:44
ОСББ та кооперативи зможуть отримати до 300 тисяч гривень допомоги на генератори та інвертори
Хто може отримати кошти
«Уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку. Використати кошти потрібно за 45 днів», — поінформувала Свириденко.
Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.
Коли стартує програма
Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.
Джерело: Мінфін
