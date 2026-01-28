Multi від Мінфін
28 січня 2026, 19:45

Енергетичний терор не зламав українців: попри холод та блекаути, нова хвиля міграції не очікується

Найхолодніша зима за останні чотири роки та системні удари по енергосистемі не змусили більшість громадян покинути свої домівки. Понад 80% українців залишаються на місцях і не розглядають побутові труднощі як привід для виїзду за кордон. Про це свідчать результати опитування компанії Gradus Research.

Найхолодніша зима за останні чотири роки та системні удари по енергосистемі не змусили більшість громадян покинути свої домівки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стабільність попри дефіцит енергії

Згідно з даними соціологів, 87% респондентів не змінювали місце проживання, попри атаки на інфраструктуру та складнощі з опаленням і світлом. Люди адаптувалися до кризових умов і не демонструють панічних настроїв.

Найбільш чутливими до ситуації виявилися мешканці Києва та східних областей — регіонів, які найчастіше стають цілями для ворожих обстрілів. Звідти тимчасово виїжджали 18% та 21% опитаних відповідно.

Ті 13% громадян, які все ж таки зважилися на переїзд через енергетичну кризу, здебільшого обирали внутрішню міграцію. Більшість із них переміщувалися в межах своєї області або в інші регіони України. При цьому абсолютна більшість планує повернутися додому, щойно потеплішає або покращиться безпекова ситуація. Водночас частина мешканців Сходу (16%) та Півночі (22%) поки що не готові будувати плани на повернення.

Настрої щодо виїзду за кордон залишаються на низькому рівні. Менше ніж 10% опитаних розглядають можливість покинути Україну в найближчі пів року. Це свідчить про те, що атаки на енергетику не досягли своєї стратегічної мети — спровокувати нову міграційну хвилю.

Адаптація замість втечі

Соціологи відзначають високий рівень підготовки населення. Значна частина громадян заздалегідь забезпечила свої домівки автономними джерелами енергії та тепла.

«Українці, які обрали залишатися вдома під час війни, не схильні змінювати свого рішення під впливом таких тяжких обставин, як відсутність побутових умов і холод… Тактика енергетичного терору, яку застосовує росія, суттєво ускладнює життя українців, але не є фактором, що може спричинити повтор міграційної хвилі», — підкреслила Євгенія Близнюк, CEO Gradus Research.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
lider2000
lider2000
28 січня 2026, 20:21
#
Все кто хотел/мог давно уехал. Остались пенси и чинуши и менти. Ети точно не уедут, ведь где они харчеваться будут.
