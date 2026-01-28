МХП розмістив новий випуск євробондів на $450 мільйонів

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП успішно завершила розміщення єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році. Це перший випуск євробондів українським емітентом з початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Про це йдеться в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання акцій

За даними LSE, акції МХП у середу злетіли на 10,2%, досягнувши позначки $9,08 — найвищого рівня з початку 2020 року. Ринкова капіталізація компанії наразі оцінюється у $914 млн.

Стратегічне рефінансування боргу

Головна мета нового випуску — «м'яке» погашення попередніх боргів. Залучені кошти будуть спрямовані на викуп євробондів-2026 (загальною вартістю $550 млн зі ставкою 6,95%).

Ключові деталі угоди:

Емітент: MHP Lux S.A. (Люксембург) під гарантії материнської компанії та українських дочірніх структур.

Агентство S&P присвоїло новим паперам рейтинг «CCC+».

Організацією випуску займалися JP Morgan та Dragon Capital.

Початкові очікування щодо дохідності становили близько 11,0%, однак завдяки високому попиту МХП вдалося залучити фінансування під нижчу ставку — 10,5%.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. з погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, 15 січня на тлі оголошення про викуп подорожчали на 0,12% — до 95,31% від номіналу, що стало найвищим рівнем з кінця 2021 року. Водночас облігації з погашенням у 2029 році зросли в ціні на 0,10% — до 86,17%.

У середу котирування обох випусків продовжили зростання: папери з погашенням у квітні додали 0,03% і досягли 97,31% від номіналу, а єврооблігації 2029 року подорожчали на 1,78% — до 88,87% від номіналу.

Попри воєнні ризики, фінансові показники холдингу демонструють стійке зростання. За дев'ять місяців 2025 року:

Виручка зросла на 16% — до $2,635 млрд.

Чистий прибуток збільшився на 52,5%, сягнувши $215 млн.

МХП

Миронівський хлібопродукт (МХП) — найбільший виробник курятини в Україні, який також обробляє близько 360 тис. га сільськогосподарських угідь у 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та продукції м’ясопереробки, яку експортує більш ніж у 80 країн світу.

Виробничі потужності агрохолдингу зосереджені в Україні та країнах південно-східної Європи. Крім того, МХП має дочірні компанії в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та державах Європейського Союзу.