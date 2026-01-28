МХП розмістив новий випуск євробондів на $450 мільйонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 січня 2026, 19:32

МХП розмістив новий випуск євробондів на $450 мільйонів

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП успішно завершила розміщення єврооблігацій на $450 млн зі ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році. Це перший випуск євробондів українським емітентом з початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Про це йдеться в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

МХП розмістив новий випуск євробондів на $450 мільйонів
Фото: МХП

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання акцій

За даними LSE, акції МХП у середу злетіли на 10,2%, досягнувши позначки $9,08 — найвищого рівня з початку 2020 року. Ринкова капіталізація компанії наразі оцінюється у $914 млн.

Стратегічне рефінансування боргу

Головна мета нового випуску — «м'яке» погашення попередніх боргів. Залучені кошти будуть спрямовані на викуп євробондів-2026 (загальною вартістю $550 млн зі ставкою 6,95%).

Ключові деталі угоди:

  • Емітент: MHP Lux S.A. (Люксембург) під гарантії материнської компанії та українських дочірніх структур.
  • Агентство S&P присвоїло новим паперам рейтинг «CCC+».
  • Організацією випуску займалися JP Morgan та Dragon Capital.
  • Початкові очікування щодо дохідності становили близько 11,0%, однак завдяки високому попиту МХП вдалося залучити фінансування під нижчу ставку — 10,5%.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. з погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, 15 січня на тлі оголошення про викуп подорожчали на 0,12% — до 95,31% від номіналу, що стало найвищим рівнем з кінця 2021 року. Водночас облігації з погашенням у 2029 році зросли в ціні на 0,10% — до 86,17%.

У середу котирування обох випусків продовжили зростання: папери з погашенням у квітні додали 0,03% і досягли 97,31% від номіналу, а єврооблігації 2029 року подорожчали на 1,78% — до 88,87% від номіналу.

Попри воєнні ризики, фінансові показники холдингу демонструють стійке зростання. За дев'ять місяців 2025 року:

  • Виручка зросла на 16% — до $2,635 млрд.
  • Чистий прибуток збільшився на 52,5%, сягнувши $215 млн.

МХП

Миронівський хлібопродукт (МХП) — найбільший виробник курятини в Україні, який також обробляє близько 360 тис. га сільськогосподарських угідь у 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та продукції м’ясопереробки, яку експортує більш ніж у 80 країн світу.

Виробничі потужності агрохолдингу зосереджені в Україні та країнах південно-східної Європи. Крім того, МХП має дочірні компанії в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та державах Європейського Союзу.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами