Курс євро трохи знизився під час міжбанківських торгів у середу 28 січня. Про це свідчать дані торгів.
28 січня 2026, 17:36
Курс валют: євро дешевшає на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 28 січня
|
Закриття 28 січня
|
Зміни
|
42,79/42,84
|
42,82/42,85
|
3/1
|
51,33/51,37
|
51,23/51,25
|
10/12
Офіційний курс: долар — 42,76 грн, євро — 51,22 грн.
Середній курс у банках: 42,60−43,20 грн/долар, 51,00−51,70 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,95−43,08, євро — 51,30−51,55 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі