28 січня 2026, 19:11

66% українців стикалися з кібершахраями у 2025 році — опитування Viber

До Дня захисту даних Rakuten Viber провів щорічне опитування та дізнався, чи натрапляли українці на кібершахраїв у 2025 році та чи стали краще розумітися на кібербезпеці. Команда також дізналась, що турбує українців при покупках в онлайні — фейкові продавці, потенційний доступ зловмисників до особистих даних тощо.

66% українців стикалися з кібершахраями у 2025 році — опитування Viber
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати опитування показали, що понад 90% українців стикалися з кібершахраями: 66% натрапляли на зловмисників особисто, ще 27% — чули про такі випадки від оточення. На питання «Чи стикалися ви з кібер- та телефонними шахраями протягом останнього року?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так — 66% (62% у 2025 році);
  • Ні, але чув/-ла про такі випадки від оточення — 27% (30% у 2025 році);
  • Ні, навіть не чув/-ла про такі випадки — 7% (8% у 2025 році).

Українці стали приділяти більше уваги безпеці

Українці також розповіли, чи стали краще розумітися на кібербезпеці у 2025 році. Понад половина опитаних (52%) роблять усе, щоби знати про кібербезпеку більше — на початку 2025 року цю відповідь обрали лише 39%. Кількість українців, які не цікавляться питанням кібербезпеки, знизилася: з 28% у січні 2025 до 17% у січні 2026.

Як змінилась зацікавленість українців у темі кібербезпеки? Відповіді на питання «На вашу думку, чи стали ви краще розумітися на кібербезпеці за останній рік?» розподілилися таким чином:

  • Скоріше так, роблю все для цього — 52% (39% у 2025 році);
  • Не цікавлюся цим питанням — 17% (28% у 2025 році);
  • Скоріше ні, цілеспрямовано нічого не читав/-ла — 13% (21% у 2025 році);
  • І раніше круто розумівся/-лася на цьому — 9% (7% у 2025 році);
  • Дуже прокачався/-лася в цій темі, тепер можу лекції читати — 9% (5% у 2025 році).

Онлайн-шопінг: чого бояться покупці?

Серед найпоширеніших шахрайських схем у 2025 році залишалися фейкові онлайн-магазини та продавці на маркетплейсах (зокрема, OLX). Продовжуючи тему безпеки в інтернеті, Rakuten Viber запитав українців, що їх турбує при онлайн-шопінгу.

Найбільше респондентів хвилює невідповідність товару очікуванням — цю відповідь обрали 57% опитаних. Ще 6% українців хвилюються, що магазин виявиться фейковим. Натомість 19% опитаних зовсім не купують нічого в онлайні.

На питання «Що найбільше турбує при покупках в онлайні?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Що товар не відповідатиме очікуванням — 57%;
  • Нічого не турбує, бо не купую нічого в онлайні — 19%;
  • Нічого не турбує, замовляю в онлайні — 7%;
  • Що магазин виявиться фейковим — 5%;
  • Що товар не прийде вчасно / зовсім не прийде — 5%;
  • Що шахраї отримають доступ до моєї картки — 4%;
  • Що шахраї отримають доступ до акаунта чи інших особистих даних — 3%.

Опитування

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, понад 35 000 осіб. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
