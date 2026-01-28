Multi від Мінфін
28 січня 2026, 18:37

Mercedes-Benz представив концепт із сонячною фарбою для зарядки під час руху (фото)

Компанія Mercedes-Benz показала концептуальний автомобіль Vision Iconic, оснащений фотоелектричною плівкою, що інтегрована в лакофарбове покриття кузова. Технологія дозволяє генерувати електроенергію збільшення запасу ходу без підключення до зарядної станції. Про це пише Yanko Design.

Компанія Mercedes-Benz показала концептуальний автомобіль Vision Iconic, оснащений фотоелектричною плівкою, що інтегрована в лакофарбове покриття кузова.
Фото: yankodesign.com

Автомобіль, який сам заряджається

Тонкоплівкове фотоелектричне покриття нанесене на всю поверхню кузова під дзеркально-чорним шаром фарби. Виробник стверджує, що за оптимальних умов сонячного освітлення, система здатна забезпечити додатково до 12000 кілометрів пробігу на рік.

Автомобіль генерує енергію в русі, на парковці та в гаражі за наявності природного освітлення.

Хто автор

Концепт розроблений головним дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенер перед його виходом з компанії в січні 2026 року. Зовнішній вигляд автомобіля відсилає до моделей марки 1930-х років з вертикальними решітками радіатора, подовженим капотом та силуетом фастбеку. Решітка виконана з легкого матеріалу з піксельною структурою та підтримує анімацію. На капоті розміщена трипроменева зірка, що підсвічується.

Що всередині концепту

Силова установка побудована на електричній платформі-скейтборді. Для систем автономного керування четвертого рівня застосовані нейроморфні обчислення, що знижують енергоспоживання на 90 відсотків порівняно з традиційними процесорами. Рульове керування оснащене електропідсилювачем.

Інтер'єр виконаний у вигляді безперервної лави, обтягнутої темно-синім оксамитом, з полірованою елементами латуні. На панелі приладів встановлена скляна конструкція, що поєднує аналогові прилади та цифрові дисплеї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
