Mercedes-Benz представив концепт із сонячною фарбою для зарядки під час руху (фото)

Компанія Mercedes-Benz показала концептуальний автомобіль Vision Iconic, оснащений фотоелектричною плівкою, що інтегрована в лакофарбове покриття кузова. Технологія дозволяє генерувати електроенергію збільшення запасу ходу без підключення до зарядної станції. Про це пише Yanko Design.

Автомобіль, який сам заряджається

Тонкоплівкове фотоелектричне покриття нанесене на всю поверхню кузова під дзеркально-чорним шаром фарби. Виробник стверджує, що за оптимальних умов сонячного освітлення, система здатна забезпечити додатково до 12000 кілометрів пробігу на рік.

Автомобіль генерує енергію в русі, на парковці та в гаражі за наявності природного освітлення.

Хто автор

Концепт розроблений головним дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенер перед його виходом з компанії в січні 2026 року. Зовнішній вигляд автомобіля відсилає до моделей марки 1930-х років з вертикальними решітками радіатора, подовженим капотом та силуетом фастбеку. Решітка виконана з легкого матеріалу з піксельною структурою та підтримує анімацію. На капоті розміщена трипроменева зірка, що підсвічується.

Що всередині концепту

Силова установка побудована на електричній платформі-скейтборді. Для систем автономного керування четвертого рівня застосовані нейроморфні обчислення, що знижують енергоспоживання на 90 відсотків порівняно з традиційними процесорами. Рульове керування оснащене електропідсилювачем.

Інтер'єр виконаний у вигляді безперервної лави, обтягнутої темно-синім оксамитом, з полірованою елементами латуні. На панелі приладів встановлена скляна конструкція, що поєднує аналогові прилади та цифрові дисплеї.