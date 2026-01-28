40% продавців у США вже приймають цифрові активи

Оплата товарів та послуг криптовалютою стрімко перетворюється з нішевого експерименту на повсякденну реальність американської торгівлі. Згідно з новим дослідженням, проведеним платіжним гігантом PayPal спільно з Національною асоціацією криптовалют (NCA), майже 4 з 10 (39%) продавців у США вже приймають цифрові активи на касах. Про це повідомляє пресслужба платіжного гіганта.

Клієнти диктують умови

Головним рушієм цих змін є попит з боку самих споживачів. Майже 88% опитаних підприємців повідомили, що клієнти цікавляться можливістю розрахунку криптою, а 69% зазначили, що покупці хотіли б використовувати цей метод принаймні раз на місяць.

Для бізнесу це стає інструментом зростання: 79% продавців погоджуються, що прийом цифрових валют допомагає залучати нову аудиторію. Особливо це стосується молоді — найбільший інтерес проявляють міленіали (77%) та представники покоління зумерів (73%).

Великий бізнес лідирує

Всупереч стереотипу, що крипта — це тема для стартапів, лідерами впровадження стали великі корпорації. Серед компаній з річним доходом понад 500 мільйонів доларів половина (50%) вже приймає такі платежі. Для порівняння, серед малого бізнесу цей показник становить 34%.

У тих, хто вже налаштував нові платіжні шлюзи, криптовалюта генерує понад чверть (26%) усіх продажів. Це свідчить про те, що цифрові активи перестають бути лише інструментом для інвестицій і стають повноцінним засобом обміну.

Переваги та бар'єри

Підприємці виділяють кілька ключових причин переходу на крипту:

Швидкість транзакцій (45%);

Залучення нових клієнтів (45%);

Покращена безпека (41%);

Конфіденційність для клієнтів (40%).

Найактивніше технологію впроваджують у сферах гостинності та подорожей (81%), а також в індустрії цифрових товарів та геймінгу (76%).

Водночас головною перешкодою залишається складність налаштування. 90% продавців заявили, що почали б приймати крипту, якби процес був таким же простим, як і звичайний прийом банківських карток.

Роль стейблкоїнів у масовому прийнятті

На практиці ключову роль у комерційних платежах відіграють стейблкоїни — цифрові монети, прив'язані до курсу долара (наприклад, USDT, USDC або власний стейблкоїн PayPal — PYUSD, запущений у 2023 році).

Для бізнесу прийом класичних волатильних активів, таких як біткоїн, несе ризики курсових коливань. Стейблкоїни ж вирішують цю проблему, пропонуючи стабільність звичайних грошей у поєднанні зі швидкістю блокчейну. Саме розвиток інфраструктури для миттєвої конвертації криптовалют у долари на стороні продавця (чим займаються такі компанії, як PayPal, Stripe та Coinbase) став каталізатором зростання статистики, наведеної у звіті.

