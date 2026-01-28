Міноборони нагадало, хто з військовослужбовців повинен подавати декларації

1 січня 2026 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Хто з військовослужбовців обовʼязково подає декларації

Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану. Йдеться про:

міністрів та їхніх заступників;

військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);

членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);

військовослужбовців ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

осіб, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Хто з військовослужбовців звільнений від подачі декларацій

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій: