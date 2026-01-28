5G виходить за межі мегаполісів: пілот стартував у Бородянці

У Бородянці стартував пілот технології 5G. Він дозволить протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про пілот

Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під'єдналися понад 80 000 користувачів.

Пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу — ми сприятимемо таким ініціативам.

Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту плануємо розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу.

Що далі

Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб:

Перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами. Мобільним операторам — оцінити попит на технологію. Державі — підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.

Скільки станцій по Україні

Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологія забезпечує надшвидкий інтернет із мінімальною затримкою. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.