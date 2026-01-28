Multi від Мінфін
28 січня 2026, 13:57

Трудові штрафи-2026: за неоформленого працівника доведеться сплатити понад 250 тисяч гривень

З 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість порушень трудового законодавства. Оскільки фінансові санкції для роботодавців прив’язані до мінімальної заробітної плати, затвердження нового Держбюджету автоматично підняло планку штрафів. Протягом усього 2026 року «мінімалка» становитиме 8 647 грн на місяць (або 52 грн за годину), тож і розміри стягнень залишатиметься незмінними до кінця року. Про це повідомляє Дебет-Кредит.

Трудові штрафи-2026: за неоформленого працівника доведеться сплатити понад 250 тисяч гривень
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найдорожчі порушення: неофіційна праця та «конверти»

Найсуворіше каратимуть за роботу без трудового договору або виплату зарплати без сплати податків. За перше таке порушення роботодавцю загрожує штраф у 86 470 грн за кожного працівника. Проте для платників єдиного податку І-ІІІ груп на перший раз передбачено лише попередження.

Якщо ж порушення повториться протягом двох років, сума зросте до 259 410 грн за кожну особу. Спроба завадити інспектору виявити «нелегалів» обійдеться у 138 352 грн.

Інші фінансові санкції для бізнесу

Затримка зарплати. Несвоєчасні виплати або перешкоджання звичайній перевірці вартуватимуть підприємству 25 941 грн.

Гарантії для військових. Порушення прав мобілізованих працівників або строковиків карається штрафом у 34 588 грн. Для «єдинників» тут також діє пільга у вигляді попередження.

Мінімальні держгарантії. Недоплата працівникам нижче встановленого державою рівня — це штраф 17 294 грн за кожного співробітника.

Інші порушення. Будь-які інші відхилення від норм трудового права коштуватимуть одну мінімальну зарплату — 8 647 грн, а за повторний випадок протягом року — 17 294 грн.

Можливість уникнути штрафу під час війни

Варто пам’ятати, що на період дії воєнного стану (триває щонайменше до 4 травня 2026 року) діє особливе правило. Якщо роботодавець під час позапланової перевірки отримав припис про порушення, але повністю та вчасно його виконав, штрафні санкції не застосовуються. Це дає бізнесу шанс виправити помилки без втрати коштів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
